Copyright Match: YouTube cerca i video copiati

Prende il nome di Copyright Match e rappresenta l’arma che i professionisti di YouTube potranno usare per proteggere i propri video dalle violazioni di copyright. Lo strumento nasce appositamente per impedire che qualcuno possa scaricare video altrui per poterci creare canali propri, approfittando così del lavoro e della proprietà intellettuale di terzi.

YouTube Copyright Match

Quel che YouTube vuole fare è offrire ai migliori creatori di YouTube la possibilità di non dover perdere tempo nel cercare manualmente e quotidianamente chi si fa gioco delle sue creazioni: una volta caricato un video, infatti, verrà analizzato per creare una specifica impronta; questa impronta sarà quindi confrontata con quella degli altri video su YouTube e nel caso in cui emerga una qualche corrispondenza scatterà l’avviso al creatore che ha portato online il video originario.

A quel punto ogni decisione successiva sarà nelle mani dell’utente, che potrà autorizzare o bloccare i video-copia (tra le possibilità anche un avviso alla controparte, un modo gentile per chiedere la rimozione del video senza agire con una azione di forza). Chiaramente per poter bloccare un video altrui bisognerà avere tutti gli strumenti necessari per poter dimostrare di avere la proprietà intellettuale del video stesso, al netto di situazioni particolari come il fair use.

YouTube spiega di aver testato lo strumento per circa un anno e di essere ragionevolmente certo circa la bontà e la sicurezza del suo funzionamento. Il team di sviluppo ci tiene però a sottolineare come Copyright Match sia qualcosa di differente e di complementare al programma Content ID già noto da molti anni: si tratta piuttosto di uno strumento espressamente dedicato a chi cura canali particolarmente frequentati, facilitandone così la gestione e la programmazione.

YouTube Copyright Match sarà inizialmente aperto soltanto a chi gestisce canali al di sopra dei 100 mila follower .