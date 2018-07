Microsoft, trimestre d'oro: conferme per Surface

La trimestrale Microsoft descrive un gruppo in piena salute in ogni comparto. Mentre Office e Cloud tirano la volata, infatti, altri ambiti quali Surface e Xbox dimostrano una crescita del tutto florida che consente alle entrate di aumentare in modo considerevole nel trimestre in oggetto.

I numeri, anzitutto: 30,1 miliardi di incassi in un solo trimestre (+17% anno su anno) con un netto pari a 8,9 miliardi di dollari (in crescita del 35% rispetto al 2017).

Tale obiettivo è stato raggiunto sulla scia di differenti dinamiche tutte in trend positivo:

l’aumento delle vendite nel comparto PC ha evidentemente premiato l’area Windows , benché in questo caso i risultati siano contrastanti: la versione Pro del sistema operativo per OEM è infatti in crescita del 14%, mentre la versione base è in calo del 3%. Questo dimostra come Windows ottenga i migliori risultati sui dispositivi di fascia alta, mentre sulla fascia bassa (ove rivali come i Chromebook dicono la loro) la concorrenza è più pressante;

Per l’intero anno fiscale 2018, Microsoft ha messo a segno entrate per 110,4 miliardi di dollari, con un aumento complessivo del 14%. In borsa è subito +3% nell’after-hour, superando i 100 dollari di quotazione per arrivare ai massimi di sempre (la quotazione è oggi doppia rispetto allo scoppio della bolla del 2001 e quadruplo rispetto alla crisi economica di inizio decennio).

Niente male per una azienda che negli ultimi anni ha dovuto affrontare alcune complicatissime sfide in vari aspetti “core” del gruppo.