10.000 euro investiti oggi in un conto deposito: quanto possono rendere?

Quanto possono rendere 10.000 euro investiti oggi tra 12, 24 o 36 mesi? Dipende dal tasso di interesse applicato.

ING Direct, ad esempio, sui propri conti deposito vincolati ne applica uno lordo del 2,50% per 12 mesi. Per approfittarne, bisogna prima aprire un Conto Corrente Arancio in questa pagina.

La necessità da parte dei risparmiatori italiani di accantonare una parte dei propri risparmi è diventata ancora più impellente a causa dell’aumento dell’inflazione.

Un conto deposito vincolato come quello di ING Direct è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Ma cos’è un conto deposito? Simile a un conto corrente bancario, il suo scopo è quello di far fruttare il denaro contante in esso depositato.

Non si tratta, quindi, di uno strumento di pagamento, ma soltanto di un mezzo per investire liquidità. Sono anche a rischio zero, poiché sono garantiti fino a 100.000 euro dal Fondo di tutela dei depositi (FIDT).

10.000 euro investiti oggi in un conto deposito ING Direct: ecco quanto renderebbero

La domanda è: quanto renderebbero 10.000 euro investiti oggi nel conto deposito Arancio di ING Direct per 12 mesi al tasso del 2,50% lordo? 250 euro.

Non stiamo sicuramente parlando di rendimenti enormi, ma comunque è sempre meglio depositarli su un conto deposito piuttosto che lasciarli su un conto corrente, dove non maturerebbero nulla e verrebbero spesi.

Questa promozione da parte di ING Direct è valida fino al 31 dicembre 2022 ed è esclusiva per chi apre un Conto Corrente Arancio in questa pagina.

Conto Corrente Arancio è a canone zero per coloro che accrediteranno lo stipendio o la pensione. I prelievi di denaro contante sono gratuiti in Italia e in Europa, così come i bonifici SEPA fino a 50.000 euro.

Il conto deposito è flessibile, poiché consente ai clienti di svincolare le somme di denaro quando vogliono, senza pagare nulla. Purtroppo dovranno rinunciare agli interessi maturati.

Al Conto Corrente Arancio è legata una Carta di Credito Mastercard Gold gratuita per un anno.

