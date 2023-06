100 euro di buono Amazon con SelfyConto: apri il conto ora

Se stai cercando di aprire un conto corrente online con una serie di vantaggi, SelfyConto è la scelta ottimale per te. Attualmente è in corso un promo che regala 100 euro di buono Amazon.

Fornito da Banca Mediolanum, SelfyConto ti offre l’opportunità di creare un conto online senza incorrere in costi aggiuntivi, rendendolo un’opzione adatta sia per i giovani che per gli adulti che necessitano di un mezzo per gestire le proprie finanze.

SelfyConto presenta un conto corrente online che consente pagamenti, investimenti e gestione del denaro convenienti e rapidi.

La parte migliore? Nessuna commissione o spesa aggiuntiva. Come dicevamo prima, l’ultima promozione di Banca Mediolanum mette a disposizione dei nuovi clienti una carta regalo Amazon del valore di 100 euro.

Per ricevere questo premio, apri semplicemente il conto e segui i semplici passaggi che ti vengono forniti.

Per ricevere il regalo, devi accreditare il tuo stipendio oppure spendere con la Mediolanum Card almeno 1.000 euro entro i primi tre mesi.

100 euro di buono Amazon se apri subito SelfyConto

SelfyConto ti permette di abbattere i costi non essenziali che ostacolano la tua gestione finanziaria.

Inoltre, puoi usufruire di una carta di debito sicura e gratuita, prelevare contanti in tutta Europa senza incorrere in alcuna commissione ed effettuare una serie di transazioni bancarie tra cui bonifici, addebiti, utenze e altro, il tutto senza limiti di transazione.

Banca Mediolanum, oltre a diversi vantaggi, ti offre anche la sua app per accedere a tutti i servizi bancari, visualizzare le transazioni e inviare denaro in qualsiasi momento.

Quali vantaggi offre Mediolanum ai giovani? Se hai meno di 30 anni, ci sono privilegi speciali che ti permettono di risparmiare.

Sei esentato dalle spese di mantenimento del conto corrente e dalle spese della carta di debito. Approfitta della promozione in corso cliccando sul link qui sotto:

Ricordiamo che i clienti Mediolanum che versano lo stipendio o utilizzano le carte di debito per transazioni di almeno 1.000 euro entro i primi tre mesi del conto riceveranno 100 euro di buono Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.