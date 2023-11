100€ di sconto con Amex PAYBACK: scopri la promozione!

Amex PAYBACK è una carta di credito completamente gratuita, attualmente in promozione per chi la richiede entro il 19 novembre 2023. Diventando titolari entro la data riportata, riceverete uno sconto di 100€ direttamente nell’estratto conto se effettuate una spesa di almeno 250€ nei primi 12 mesi dall’emissione.

La carta consente di beneficiare di diversi vantaggi su acquisti, assicurazione, sconti e altro.

Amex PAYBACK: la carta di credito gratis che vi regala 100€ di sconto

Amex PAYBACK ha una quota annuale gratuita per tutta la durata del rapporto. Le caratteristiche principali includono:

Un TAN/TAEG del 12%/14,31%

Pagamento flessibile: scegliete se pagare con saldo o a rate mensili

Possibilità di accumulare 1 punto per ogni 2€ spesi. Accumulerete punti due volte se acquistate presso i partner del programma con il numero di carta fedeltà presente sul retro. I partner ammontano a 350 (tra cui sono inclusi Amazon, eBay, Booking.com, YOOX, Asos e altri)

1 carta supplementare che consente a sua volta di accumulare ancora più punti

Assicurazioni per la protezione degli acquisti

Assistenza American Express per servizi e vantaggi esclusivi ai titolari della carta

Servizio clienti raggiungibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana

Amex Carta PAYBACK è riservata ai residenti in Italia maggiorenni e iscritti al programma omonimo. Si richiede interamente online attraverso una semplice procedura. Tutto quello di cui avete bisogno è un documento di identità in corso di validità e aggiornato, un conto corrente bancario o postale appartenente all’area SEPA non corrispondente ad alcuna carta prepagata e un reddito annuo di almeno 11.000€.

Durante la fase di richiesta, tenete a portata di mano quanto indicato, incluso il numero della vostra carta federà PAYBACK, che ricordiamo va chiesta prima dell’attivazione. Completate i pochi e veloci passaggi richiesti con la firma digitale. Non avrete bisogno di stampare nulla: basta scattare una foto col proprio smartphone ai documenti da inviare. La carta verrà recapitata pochi giorni dopo a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.