120 euro di buono Amazon con ING, ultimo giorno per riceverlo

Oggi 13 ottobre è l’ultima occasione per usufruire di un buono Amazon da 120 euro aprendo un Conto Arancio di ING Bank.

Nel corso degli anni, questa fintech olandese è diventata un punto di riferimento nel panorama del nostro Paese, in quanto garantisce affidabilità, i suoi costi sono esigui e offre la possibilità di effettuare le operazioni principali in tutta comodità tramite l’APP e presso i tanti ATM.

Il buono acquisti su Amazon è soltanto uno dei tanti motivi che dovrebbero spingere i consumatori ad aprire un Conto Corrente Arancio. Vediamo gli altri quali sono.

Conto Arancio ING: buono Amazon e non solo

Al di là del buono Amazon in scadenza oggi, il Conto Corrente Arancio è conveniente per altri motivi. Innanzitutto, è uno dei più economici in circolazione, in quanto tante operazioni bancarie online principali sono gratuite.

Inoltre, per gestire il conto, non sono previsti canoni annuali. Accedendo a questa pagina per aprire il Conto Arancio, è possibile anche richiedere la carta di debito Mastercard pagando soltanto 3 euro una tantum.

Questa carta possiede la tecnologia “Securecode”, che garantisce al cliente grande sicurezza contro possibili frodi, oltre che prelievi presso tutti gli ATM italiani ed europei.

Ogni mese, si possono spendere con la carta fino a 5.000 euro, un limite che può essere modificato velocemente attraverso l’app.

È possibile anche richiedere gratuitamente la carta di credito “Mastercard Gold”. Attivandola entro il 31 dicembre 2022, il canone sarà gratuito per 12 mesi.

Alla scadenza di questo periodo, rimarrà gratuito se verranno spesi ogni mese almeno 500 euro oppure se si sottoscrive un piano “Pagoflex”. In assenza di entrambe le condizioni, il canone mensile sarà di 2 euro.

ING Direct mette a disposizione anche quattro carte prepagate Mastercard, con un massimale mensile di 4.500 per ogni carta. Non ci sono canoni mensili e il costo una tantum è di 10 euro per ogni carta.

