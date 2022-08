1.500 buoni regalo Amazon e 1 viaggio all-inclusive in palio con HYPE

La carta HYPE è nota per essere una delle prepagate più apprezzate in circolazione.

A renderla così interessante, sono sia le condizioni vantaggiose che propone alla clientela, sia una serie di piccoli vantaggi che li fa sentire quasi coccolati.

Tra le tante iniziative, spicca quella recentissima che permette, a chi possiede una carta HYPE, di partecipare a un concorso che mette in palio ben 1.500 buoni regalo spendibili su Amazon.it.

L’evento, della durata di tre mesi, offrirà ai possessori di una carta un montepremi mensile di:

20 buoni Amazon da 100 euro ;

; 50 buoni da 50 euro ;

; 430 buoni da 25 euro.

Se questa iniziativa è già di per sé molto interessante, va detto che vi è poi anche l’estrazione di un premio finale ancora più attraente.

Una pioggia di buoni Amazon e un viaggio all-inclusive per i vincitori

HYPE infatti, al termine dei 3 mesi, propone anche un week end all-inclusive per il fortunato vincitore.

Per chi ama il mare, si parla di una gita in barca alle isole Pontine (per 4 persone), mentre per chi preferisce la montagna è possibile aggiudicarsi un week-end tra le montagne della Valle d’Aosta (per 2 persone).

Come partecipare al concorso? Accedendo all’app mobile di HYPE, basta accedere alla sezione dedicata al contest dalla dashboard o dal menu per accettare i termini del regolamento. Ovviamente, la partecipazione è completamente gratuita.

Questo concorso, seppur molto apprezzabile, è solo uno dei tanti vantaggi legati a carta HYPE. Stiamo infatti parlando di una prepagata con condizioni vantaggiose, con tante funzioni interessanti.

I salvadanai virtuali, la possibilità di comprare e vendere Bitcoin, i conti deposito e i prestiti (fino a 25.000 euro) rappresentano alcune delle caratteristiche salienti di questa piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.