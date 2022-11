170€ di Buoni Amazon aprendo un conto BNL X Smart

Trovare il giusto bilanciamento tra istituto bancario tradizionale e servizio bancario online non è semplice.

In questo settore, il nome di BNL X Smart sta catturando l’attenzione di numerose persone, sia per le condizioni convenienti che propone ai correntisti, sia per un’offerta promozionale imperdibile.

Aprendo un conto corrente su tale piattaforma infatti, è possibile partecipare a una promozione e ottenere dei premi, inclusi buoni Amazon per un totale di 170 euro.

Per partecipare al concorso è necessario aprire un conto entro il 30/11/2022, utilizzando il codice PBK25050X. Fatto ciò, il passo successivo riguarda l’accredito dello stipendio o della pensione (oppure il versamento di 1.500 euro) entro il 15/12/2022.

In questo modo è possibile ottenere fino a 28.800 punti PAYBACK che, numeri alla mano, possono essere convertiti in buoni regalo Amazon per un valore di 120 euro o altri premi. Le sorprese però, non finiscono qui.

Buoni Amazon con BNL X Smart? Ecco come ottenerli

Entrando nell’app di BNL e attivando il C-READY-TO BNL poi, è possibile ottenere altri punti PAYBACK. Attivando almeno un piano rateale legato a tale servizio si possono ottenere altri 12.000 punti PAYBACK, convertibili in altri 50 euro di buoni da spendere su Amazon.it.

In totale dunque, è possibile ottenere fino a 170 euro da spendere sulla nota piattaforma E-commerce. Quando si parla di BNL X Smart però, è riduttivo pensare alle promozioni.

Si parla infatti di una carta di debito che permette di effettuare pagamenti contactless nonché compatibile con sistemi come:

Apple Pay

Samsung Pay

Fitbit Pay

Garmin Pay.

L’app in questione poi, permette di aggregare conti correnti online di più banche. Attraverso la stessa si possono pagare bonifici per detrazioni, F24, giroconti, bollettini postali ed effettuare tante altre operazioni bancarie.

Infine, va considerato che il modulo Smart di BNL X si presenta a canone zero per gli under 30. Per chi ha superato questa età, il servizio è disponibile per un canone da 6 euro che però può essere azzerato sottoscrivendo polizze assicurative o accreditando lo stipendio sul conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.