Modem 4G LTE ed extender da esterno in offerta

Oggi vogliamo riportarvi un’offerta su un prodotto decisamente interessante. Si tratta di un modem da esterno 4G, uno strumento molto utile per molteplici utilizzi, dalla semplice estensione della connessione negli ambienti esterni, alla gestione della videosorveglianza. In particolare parliamo del KuWFi 4G Router LTE.

KuWFi modem 4G LTE: caratteristiche tecniche

Come premesso si tratta di un dispositivo utile in ogni situazione. Innanzitutto questo può essere utilizzato come extender, per coprire con la connessione Wi-Fi le aree esterne in cui il modem primario non arriva. Naturalmente può essere utilizzato per lo stesso scopo anche in ambienti interni. Il vantaggio tuttavia sta nella certificazione IP66 che protegge il dispositivo da pioggia e polvere.

La differenza invece rispetto ad un tradizionale repeater è nella presenza del modem interno. Il KuWFi infatti possiede un modem 4G LTE con relativo slot per una sim dati. Questo permette quindi di utilizzare questo accessorio come vero e proprio modem primario, e quindi come punto d’accesso, per ottenere la connessione ad internet. Questa funzione si rivela utile nel caso in cui dovessimo installare telecamere esterne per la videosorveglianza, e permetterne l’accesso da remoto. Allo stesso modo può essere utilizzato per connettere alla rete qualsiasi altro dispositivo esterno dedicato allo smart home, che non riuscirebbe a fruire della linea fissa.

Non mancano naturalmente le funzioni di access point, sfruttando una rete preesistente, o di router. La porta RJ45 presente nella parte inferiore è utilizzabile sia come WAN per la connessione al modem primario, sia come LAN per la connessione di un dispositivo mobile via cavo. Si tratta quindi di un accessorio dagli innumerevoli utilizzi, in grado di adattarsi ad ogni esigenza quando si parla di connessione ad internet.

Oggi Amazon propone il KuWFi 4G Router LTE a soli 47,19 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.