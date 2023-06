250 euro di sconto con Carta Oro America Express: richiedila subito

Rinomato per le sue esclusive carte di credito e il servizio clienti su misura, American Express è un marchio riconosciuto a livello mondiale. Adesso, ai nuovi clienti di Carta Oro offre 250 euro di sconto.

In pratica, attivando online la Carta American Express Gold entro il 25 luglio 2023, e spendendo un minimo di 10.000 euro entro il primo anno, potrai usufruire di uno sconto di 250 euro sugli acquisti effettuati con la carta.

La carta, oltre a garantire l’accesso agli eventi, prevede uno sconto annuale di 50 euro per gli acquisti su Vivaticket, consentendo ai singoli di partecipare a diversi eventi a un costo ridotto.

250 euro di sconto ma anche tanti altri vantaggi con Carta Oro American Express

Uno dei numerosi vantaggi di avere un conto Carta Oro è l’iscrizione gratuita al Programma Priority Pass, che ti permette di accedere a più di 1.200 esclusive lounge aeroportuali in tutto il mondo.

Oltre all’abbonamento standard, American Express offre ai titolari della carta e ai loro accompagnatori due ingressi gratuiti all’anno.

Se scegli di soggiornare in una struttura che aderisce al programma The Hotel Collection e prenoti attraverso la sezione viaggi di americanaxpress.it, puoi ricevere un credito fino a 100 USD utilizzabile per i servizi accessori dell’hotel come la spa, il ristorante o bar.

Inoltre, in base alla disponibilità, è possibile richiedere un upgrade gratuito della camera al momento del check-in.

Nel canone annuale di Carta Oro è compreso un pacchetto assicurativo che copre gli imprevisti e le disavventure di viaggio.

Con l’assistenza di World Travel Assist, gli assicurati saranno protetti con una copertura fino a 3.000 euro per le spese legali e mediche all’estero.

Infine, la carta dà accesso a Club Membership Rewards, l’iniziativa di American Express che consente di accumulare punti per gli acquisti effettuati con la carta, che possono essere successivamente convertiti in nuovi prodotti o servizi.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto, richiedi la carta e potrai avere 250 euro di sconto sui tuoi acquisti.

