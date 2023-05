3 Carte di Credito American Express spettacolari : scoprile tutte

Scegli una delle 3 Carte di Credito American Express, tutte ricche di vantaggi. Oro, Platino o Verde, ognuna ha delle particolarità che la rendono unica e fatta apposta per te e per le tue esigenze. American Express non è solo un metodo di pagamento digitale, ma è un vero e proprio servizio per gestire al meglio spese, viaggi e assicurazioni.

Tutti possono permettersi il lusso attivando una carta di credito tra quelle che a breve ti elencheremo in questo articolo. I vantaggi sono davvero tanti e tutti speciali. Vivi sicurezza, servizio personalizzato ed esperienze uniche. I benefici non sono solo legati ai pagamenti, ma anche a cashback, opzioni rateali, servizi business e molto altro.

Carte di Credito American Express: scegli la tua preferita

Con le Carte di Credito American Express entri in un mondo fatto su misura per te e le tue esigenze di spesa. Acquistare diventa un piacere con Carta American Express Oro. Il primo anno la quota di mantenimento è gratuita. Grazie a questa soluzione ottieni subito 200 euro di sconto sui tuoi acquisti spendendo 10.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione.

Inoltre, partecipi ai tuoi eventi preferiti con uno sconto annuale di 50 euro sugli acquisti in Vivaticket. Vivi nuove avventure con il Voucher Omaggio di 50 euro da utilizzare su americanexpress.it/viaggi. Infine, risparmi ogni mese grazie ad Amex Offers.

Se cerchi un prodotto più completo che ti dia vantaggi anche sui tuoi viaggi allora scegli Carta Platino American Express. Lo sconto sui tuoi acquisti diventa di 450 euro spendendo 30.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione. Niente male vero?

Inoltre, ogni anno hai un Voucher Viaggi di 150 euro da spendere su americanexpress.it/viaggi. Muoviti senza pensieri grazie all’Assicurazione Viaggi Globale inclusa con la tua Carta Platino. Per te e la tua famiglia a disposizione c’è una delle più complete assicurazioni di viaggio incluse.

Tra le 3 Carte di Credito American Express non poteva mancare la Carta Verde American Express, gratuita per tutto il primo anno. Ottieni 100 euro di sconto sui tuoi acquisti spendendo 7.000 euro nei primi 12 mesi dall’emissione. Accumuli punti Membership Rewards per ridurre il saldo della tua carta. Sei tutelato in caso di illecito e risparmi ogni mese con Amex Offers.

