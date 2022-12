3 domande su Carta YOU Advanzia Bank a cui vale la pena rispondere

Carta YOU Advanzia Bank è una carta di credito a saldo con opzione revolving, ottima per pagare a rate o a saldo gli acquisti.

Ci sono 3 domande su questa carta a cui vale la pena rispondere per far comprendere meglio agli utenti i suoi vantaggi.

Come funziona Carta YOU Advanzia Bank?

Quando si usa Carta YOU MasterCard in modalità saldo per pagare, per il rimborso il cliente ha tempo fino a 7 settimane per il rimborso.

Questa lunga tempistica può essere usufruita se l’acquisto avviene dopo il 16 del mese, data che segna l’inizio del nuovo periodo di liquidazione.

L’importo transato verrà contabilizzato dalla banca nell’estratto conto la metà del mese successivo, con il rimborso che avviene il 3 del mese successivo ancora.

Inoltre per richiedere la carta in questa pagina, non è necessario aprire un nuovo conto, ma può essere appoggiata a quello che si possiede già.

Come ottenere la carta?

Per ottenere carta YOU Advanzia Bank, è necessario non soltanto essere maggiorenni e avere un conto corrente, ma anche disporre di un merito creditizio.

Quindi il richiedente verrà sottoposto a una valutazione. Ciò non vuol dire che la bocciatura è quasi sempre possibile, in quanto la valutazione ha carattere complessivo e considera diversi fattori.

La richiesta va fatta entrando QUI. È necessario inserire tutte le informazioni personali richieste, allegare un documento di riconoscimento e firmare il contratto tramite firma elettronica.

Non sono richiesti documenti reddituali, per cui dopo la firma bisogna soltanto aspettare la risposta positiva o negativa.

Nel caso di valutazione positiva, la carta verrà inviata all’indirizzo inserito in fase di registrazione entro un massimo di 14 giorni.

Come gestire operatività e controlli?

Sia la gestione che il controllo della carta avvengono esclusivamente online tramite l’app, che può essere scaricata dal Play Store o dall’Apple Store, ma anche da PC con l’home banking usando le credenziali create in fase di registrazione.

Questa carta di credito possiede il nuovo chip EMV per pagare contactless. La sicurezza degli acquisti online è assicurata dal servizio MasterCard® SecureCode.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.