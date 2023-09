30 giorni di canone gratuito: te lo offre ToT

Se sei un libero professionista o un’impresa, Tot ha una soluzione grandiosa per te: un conto aziendale con IBAN italiano e un sacco di strumenti utili per gestire i tuoi soldi.

E non solo, con Tot puoi effettuare bonifici SEPA, SDD, pagoPA e RiBa, tutto incluso nel canone. Puoi scegliere tra due versioni di conto: Essential a 7 euro al mese (IVA esclusa) o Professional a 15 euro al mese (IVA esclusa).

Ma la cosa migliore è che avrai 30 giorni di canone gratuito. Clicca sul link qui sotto e inizia subito.

Conto aziendale Tot, da oggi 30 giorni di canone gratuito

Tot offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA in Italia ed Europa fino a 250.000 euro senza recarsi in filiale. Inoltre, il pacchetto include una carta di credito aziendale Visa Business senza commissioni aggiuntive per gli acquisti online e in negozio.

La carta descritta è versatile e può essere utilizzata in diverse modalità, tra cui tradizionale, contactless e virtuale.

È già abilitata per i servizi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay, ed è compatibile con altri servizi di pagamento come PayPal, Amazon Pay e Klarna.

La piattaforma Tot permette di pagare le tasse utilizzando i modelli F24 in autonomia o delegando il compito al commercialista tramite la delega I24. I collegamenti con Entratel o Fisconline semplificano il processo.

Con la piattaforma integrata pagoPA, Tot ti semplifica la vita e ti fa risparmiare tempo e soldi. Puoi pagare tasse, bollette, canoni e qualsiasi altra tassa a enti pubblici, scuole, università e ospedali.

E non devi preoccuparti dei costi extra. In più, con i pagamenti pagoPA già inclusi in tutti i piani, puoi anche programmarli fino a 90 giorni prima.

Non ti resta che cliccare sul link qui sotto, scegliere uno dei due profili di conto e aderire all’offerta canone gratuito per 30 giorni.

