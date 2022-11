4 trucchi per risparmiare con la carta di credito quando si vola in aereo

I voli in aereo, soprattutto negli ultimi tempi, possono risultare alquanto costosi. Ciò, aggiunto alla crisi economica, può rendere molto difficile spostarsi per una vacanza all’estero.

In soccorso alle nostre tasche però, vi sono le carte di credito: queste, in molti casi, offrono alcune “scappatoie” per risparmiare sui viaggi.

Per esempio, esistono soluzioni come Carta YOU, piattaforma che propone assicurazioni viaggio con copertura completa: un ottimo modo per intraprendere il proprio volo aereo senza stress.

Esistono carte che offrono una sorta di punti-viaggio che, in base a quanto si è volato, permettono poi di ottenere sconti sui futuri acquisti di biglietti aerei.

Il secondo consiglio per risparmiare è insito nella stessa natura delle carte di credito, ovvero la rateizzazione del pagamento. Chi acquista un volo per l’Australia o il Giappone, per esempio, deve affrontare un costo sostanzioso.

Risparmiare quando si vola in aereo? Ecco alcuni consigli utili

Poter ammortizzare lo stesso su più mesi, in molti contesti, può rendere meno impattante il viaggio sulle proprie riserve economiche.

Non solo: va poi considerato anche che molte compagnie aeree offrono la possibilità di registrare bagagli a mano gratis per chi effettua la transazione attraverso questi strumenti di pagamento.

Tornando alla già citata Carta YOU, questa si propone come una soluzione ottima quando si vola in aereo e non solo: l’assicurazione viaggio infatti, è solo una delle tante comodità che offre.

Si parla, per esempio, di assenza di commissioni annuali, a cui si può aggiungere la possibilità di effettuare acquisti all’estero senza costi aggiuntivi.

Il credito gratuito, fino a 7 settimane senza costi aggiuntivi, rende Carta YOU ideale sia per acquistare biglietti aerei costosi, sia per affrontare qualunque tipo di acquisto corposo.

La possibilità di effettuare pagamenti contactless e di gestire la carta totalmente attraverso l’app mobile, sono altri vantaggi che rendono questo strumento di pagamento ideale per muoversi con disinvoltura quando si è distanti da casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.