5 consigli sullo shopping online per risparmiare

Lo shopping online ha avuto un’enorme impennata in questi ultimi due anni, in parte dovuta alla pandemia di Covid-19 e al relativo lockdown. Ma come fare acquisti online in totale sicurezza e per risparmiare? Utilizzando una carta di debito Wise.

Ecco cinque consigli che torneranno molto utili.

Pagare in valuta estera

Quando si effettuano acquisti online su e-commerce esteri, alcuni chiedono se si desidera pagare usando la valuta locale oppure quella del Paese di appartenenza della piattaforma.

La scelta, ovviamente, è la valuta estera, ad esempio il Dollaro. Se non si sceglie di farlo, per la conversione dinamica della valuta da parte dell’e-commerce si potrebbe pagare una commissione dell’8%.

Inoltre, potrebbero essere addebitate commissioni aggiuntive per le transazioni estere che sono imposte dalla banca.

Evitare il markup del tasso di cambio

Il pagamento tramite carta di debito in valuta estera comporta una commissione di ricarico del tasso di cambio, che solitamente non viene mostrata al momento, ma poi diventa chiara nell’estratto conto.

Il tasso di cambio reale applicato da Wise ha una bassissima commissione di conversione, che viene sempre mostrata in anticipo.

Evitare le commissioni sulle transazioni estere

Prendere sempre nota delle commissioni sulle transazioni estere addebitate. Dove trovarle? Nei termini e nelle condizioni contrattuali.

Questa commissione, di solito, varia dal 2 al 5% dell’importo totale della transazione. Invece, la carta di debito Wise non prevede commissioni sulle transazioni estere.

Applicare coupon e codici sconto

È possibile risparmiare ancora di più utilizzando codici sconto e siti Web di cashback. Con una carta Wise si possono ottenere coupon o codici promozionali per lo shopping online su diversi e-commerce.

Acquistare in sicurezza

I pagamenti online possono essere approvati nell’app Wise, tramite SMS oppure la chiamata con la funzione di autenticazione 3D Secure.

In questo modo, si possono fare acquisti in tutta tranquillità e assicurarsi che ad effettuare il pagamento sia il proprietario della carta.

Come ottenere una carta Wise

Chi non ha ancora una carta di debito Wise, deve soltanto entrare in questa pagina e apri un conto in pochi minuti. Dopo aver registrato la carta, si avrà anche la possibilità di acquistare online con una carta virtuale per un ulteriore livello di sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.