5 motivi per aprire un conto Fineco a canone zero

Di certo, le alternative proposte dal mercato bancario a chi cerca un conto, non mancano: qui è dove ti elenchiamo cinque buoni motivi per scegliere quello di Fineco, a canone zero per dodici mesi. Lo puoi aprire subito e senza attese, così da iniziare a beneficiare dei tanti vantaggi inclusi.

Perché aprire un conto Fineco a canone zero

Il primo fa riferimento alla natura smart dell’offerta. Aggrega una serie di servizi innovativi sviluppati con l’obiettivo dichiarato di aiutare nella gestione quotidiana del denaro, semplificandola. Ogni informazione è consultabile attraverso l’interfaccia intuitiva di un’applicazione mobile dedicata oppure da una dashboard sul Web sempre accessibile.

C’è poi la funzionalità MoneyMap che permette di monitorare in tempo reale il bilancio familiare, categorizzando in modo automatico le entrate e le uscite, consentendo di impostare budget personalizzati e piani di risparmio da raggiungere nel tempo.

Inoltre, chi desidera investire il proprio denaro, lo può fare con strumenti dedicati, creando un portafoglio da diversificare a seconda delle specifiche esigenze e propensioni. A tal proposito, vale la pena segnalare che sono previsti vantaggi per i più giovani.

Ancora, i pagamenti non sono mai un problema. Che si tratti di bonifici istantanei o di prelievi da ATM, così come di acquisti nei negozi e nei supermercati, è sempre possibile contare sulla soluzione giusta, anche integrata con i dispositivi mobile e indossabili, riducendo le attese.

Ultimo, ma non meno importante vantaggio, è quello legato al Maxi Acquisto. Cos’è? Permette di aumentare, per un giorno, il massimale della carta Visa Debit fino a 5.000 euro, per far fronte alle spese più importanti senza ostacoli.

Convinto? Puoi aprire subito un conto Fineco a canone zero per dodici mesi. Attenzione: la promozione è valida ancora per pochi giorni, solo fino al 30 giugno. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e di non lasciar sfuggire l’opportunità.

