50 ordini gratis: ecco perché conviene fare trading con Fineco

I trader conosceranno sicuramente Fineco, piattaforma per fare trading online, che attualmente regala 50 ordini gratis. A chi? Prima di rispondere, vale la pena parlare di questa fintech.

Ci sono tanti investitori che preferiscono fare trading tramite un conto bancario piuttosto che un broker internazionale autorizzato.

Se i costi sono diversi, non lo è il rischio, che è sempre presente in questa attività. Quindi, l’approccio deve essere sempre pragmatico e responsabile.

Fineco non è soltanto una banca che regala 50 ordini gratis

Oltre a essere una banca che regala 50 ordini gratis, Fineco rappresenta in toto la classica piattaforma multicanale che offre servizi di banking, di credit, di investimento e di trading.

In Europa è considerata leader nel settore del private banking e del brokeraggio, con una rete di consulenti finanziari veramente notevole, per non parlare del network Fineco Center in tutta Italia.

Tra l’offerta di strumenti finanziari e di mercati da parte della banca, troviamo le azioni, i CFD, i futures, le materie prime, le opzioni e il Forex.

È sicuro fare trading con Fineco? Siccome parliamo di una banca che è anche intermediario finanziario, la protezione in tal senso è garantita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo Nazionale di Garanzia.

Come ottenere gli ordini gratuiti

Per ottenere gli ordini gratuiti, è necessario aprire un conto Fineco in questa pagina. Bisogna, però, farlo subito, poiché la promo scade il 31 dicembre 2022.

La procedura di apertura conto è abbastanza semplice. Basta compilare il form con le informazioni richieste e trasmettere i dati identificativi.

Tutta la documentazione contrattuale da firmare e rispedire alla banca verrà inviata presso l’indirizzo di residenza inserito durante la procedura.

Dopo pochi giorni il nuovo cliente verrà contattato dal servizio clienti, il quale darà tutte le indicazioni in merito all’accesso alla Home Banking e su come attivare il conto effettuando il primo bonifico. Quindi, la condizione è quella di possedere già un altro conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.