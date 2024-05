6 altcoin che dovresti considerare per la prossima bull run

Dopo il quarto halving del Bitcoin, avvenuto lo scorso mese di aprile, il mercato delle criptovalute attende la prossima “bull run” ovvero la partenza di un nuovo trend rialzista che, partendo dal Bitcoin, andrà a coinvolgere anche altre cirptovalute, generando una crescita per tutto il settore degli asset virtuali.

Gli investitori stanno da tempo tenendo d’occhio alcune altcoin ovvero criptovalute alternative al Bitcoin che, sfruttando una bull run generata dal Bitcoin, potrebbero garantire un guadagno superiore nel giro di pochi mesi, grazie a una crescita significativa.

Di seguito andremo ad elencare 6 altcoin da tenere d'occhio per i prossimi mesi.

Le altcoin da tenere d’occhio per la prossima bull run

Secondo l’analisi di Forbes Advisor, in questo momento, ci sono alcune altcoin che meritano un’attenzione particolare. L’elenco pubblicato dal magazine comprende:

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Dogecoin (DOGE)

Cosmos (ATOM-USD)

Kaspa (KAS-USD)

Stellar (XLM-USD)

Si tratta di una selezione molto interessante: come sottolineato dal magazine, infatti, per il prossimo futuro “Investire nelle migliori altcoin può essere gratificante poiché offrono diversificazione e rendimenti potenzialmente più elevati”.

Gli investitori che si preparano a sfruttare le altcoin per la prossima bull run, in ogni caso, stanno valutando con attenzione il mercato in questi mesi, per studiare piani di investimento in grado di garantire la necessaria diversificazione, in modo anche da minimizzare i rischi. Le stime effettuate da Forbes e riportate in quest’articolo sono a scopo puramente educativo e illustrativo.

Chi intende puntare sulla compravendita di asset digitali come il Bitcoin e altre altcoin può affidarsi a una piattaforma sicura.