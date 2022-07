850 euro di sconto per i tuoi viaggi con American Express

Fino al 15 settembre American Express offre fino a 850 euro di sconto per i tuoi viaggi.

Richiedendo una Carta American Express Platinum si possono ottenere 400 euro di sconto sui sugli acquisti con Carta spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi da titolare. L’offerta prevede anche 300 euro di sconto ogni anno per ristoranti selezionati in Italia e nel mondo e 150 euro di voucher viaggi ogni anno.

La quota della carta (60 euro al mese) include anche una Carta Platino Supplementare in metallo e fino a quattro Carte Oro Supplementari.

Per i titolari della Carta Platino Supplementare in regalo l’iscrizione gratuita al livello Prestige del Programma Priority Pass che garantisce l’accesso illimitato ad oltre 1.200 VIP lounge in più di 300 aeroporti nel mondo e la possibilità di portare gratuitamente un ospite ciascuno per ogni visita.

Tra i numerosi servizi esclusivi offerti da Carta Platino American Express troviamo anche il Servizio Concierge a disposizione 24/7 basterà una chiamata per ricevere supporto: dalle prenotazioni di un tavolo in un prestigioso ristorante, all’organizzazione di un itinerario su misura.

Il servizio American Express Experiences permette invece, ai titolare della Carta Platinum, di avere accesso agli eventi più attesi in Italia e all’estero e di beneficiare di esperienze uniche, come una visita al museo a porte chiuse insieme ad un esperto d’arte, degustazioni dei migliori vini e champagne, o eventi digitali esclusivi per i titolari di Carta Platino American Express.

È inoltre prorogata fino al 26 luglio la promozione attiva su Carta Oro Amercan Express che offre 250 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo almeno 4000 euro nei primi 6 mesi e quota gratuita per il primo anno.

