A chi richiedere un POS senza commissioni?

Gli esercenti, le imprese e i liberi professionisti sono ormai obbligati ad accettare pagamenti tramite POS. Per questo motivo è importante affidarsi a un terminale di pagamento senza commissioni.

Smart POS Easy di Axerve è una soluzione di pagamento che è stata pensata per accompagnare le attività in tutte le situazioni grazie alla connessione in 4G e Wi-Fi.

È previsto un solo canone mensile e non ci sono commissioni. Insomma, uno strumento di pagamento che non genera inattese sorprese.

Nel POS è inclusa una SIM, che si connette in modo automatico alla rete 4G dell’operatore. Non sono previsti costi sulla chiamata, mentre il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Tutte le somme oggetto di transazioni vengono accreditate su qualsiasi conto corrente italiano attraverso bonifici bancari, da effettuare entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Quindi non è necessario aprire un conto corrente dedicato.

POS senza commissioni dalle dimensioni compatte

Il POS senza commissioni Smart POS Easy (modello PAX A910) presenta un design compatto, moderno ed elegante.

Le sue misure sono 17,5 x 8,2 x 6,2 e pesa soltanto 419 grammi. Consente la stampa dello scontrino ed è gestito da un sistema operativo Android lato software.

L’offerta Easy prevede il pagamento di un solo canone mensile privo di commissioni sulle transazioni. Nel canone è previsto il noleggio del terminale POS e un’imposta di bollo di 16 euro.

Il canone mensile sarà di 17 euro + IVA se tramite POS verranno incassati fino a 10.000 euro all’anno, mentre per incassi fino a 30.000 euro all’anno il canone sarà di 22 euro + IVA al mese.

Tutte le transazioni tramite POS potranno essere controllate tramite la dashboard myStore. L’interfaccia è abbastanza semplice e intuitiva e permette un aggiornamento in tempo reale dei pagamenti che vengono incassati.

Con la dashboard, oltre a monitorare transazioni e gestire pagamenti, si possono visualizzare e scaricare le fatture e integrare altri prodotti Axerve, come il Pay by Link e il Cashin. Per richieder il POS, accedere qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.