A gennaio per i tuoi acquisti scegli American Express, la Carta Oro a saldo

La carta di credito viene molto utilizzata per fare i propri acquisti online e nei negozi fisici. Ottenerla, poi, non è complicato come in passato, quando era accessibile soltanto alle persone ricche e facoltose.

Al giorno d’oggi, grazie anche alla presenza di numerosi conti online, molte più persone possono permettersene una.

Una carta di credito particolarmente ricercata e appetibile è Carta Oro di American Express. Il motivo? La soluzione a saldo offerta dalla società finanziaria.

Per gli acquisti di gennaio, Carta Oro di American Express è l’ideale

Quando si parla di American Express, ci si riferisce a una delle società finanziarie più antiche al mondo fondata nel 1850.

Le sue carte di credito sono tra le più utilizzate al mondo, con Carta ORO a rappresentare il meglio poiché ricca di vantaggi esclusivi per i possessori.

Chi entra a far parte di questo circuito di pagamento potrà accedere ad agevolazioni e sconti, ad esempio per gli hotel, per il cinema e il teatro e per i biglietti aerei.

Inoltre si possono raccogliere dei punti sugli acquisti effettuati, dove a ogni euro spese equivale 1 punto.

I punti che vengono poi accumulati possono essere spesi in voucher presso i marchi e brand più famosi al mondo, come Ikea, Zara, Apple e Amazon.

In più, i punti possono essere usati per scalare l’ammontare del saldo, visto che per ogni 1.000 punti c’è uno sconto di 4 euro.

Costi e requisiti di Carta ORO American Express

Per ottenere Carta ORO American Express, va inoltrata la richiesta in questa pagina. I requisiti richiesti sono:

essere maggiorenni e residenti in Italia;

essere titolari di un conto corrente;

possedere un reddito lordo complessivo maggiore di 25.000 euro all’anno.

Chi possiede questi requisiti può richiedere la carta QUI in pochi e semplici passaggi. Basta inserire i propri dati e i documenti richiesti e attendere entro 7 giorni la risposta positiva o negativa da parte di American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.