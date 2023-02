A San Valentino risparmia sugli acquisti registrandoti a Satispay

Mancano pochi giorni a San Valentino e già sono tanti gli innamorati che stanno pensando a cosa regalare alla persona amata.

Il primo pensiero è cercare un regalo che costi poco, visto che il tempo dello spendi e spandi è finito da un bel po’.

Perché, invece di rinunciare a un regalo che piace tantissimo ma che costa troppo, non si opta per una soluzione diversa che consenta di risparmiare ugualmente?

Questa soluzione alternativa prende il nome di Satispay, un’app che offre la funzione cashback, ossia la possibilità di riavere indietro una percentuale su quanto speso.

Per chi non conoscesse Satispay, si tratta di un’applicazione gratuita disponibile sia per i dispositivi Android che iOS.

Prima di San Valentino, scaricare Satispay e acquistare i regali

Oltre alla funzione cashback che, come dicevamo, consente di risparmiare sul regalo di San Valentino sia acquistandolo online che nei negozi fisici convenzionati, Satispay consente di scambiare denaro con gli altri utenti, di fare donazioni e di pagare bollettini.

Per prima cosa è necessario scaricare l’app in questa pagina per i dispositivi Android e in quest’altra pagina per i dispositivi iOS.

Una volta scaricata, bisogna registrarsi seguendo tutte le istruzioni che vengono date dalla procedura guidata.

Ad avvenuta registrazione, bisogna soltanto aspettare che la creazione dell’account venga confermata.

Tornando al servizio Cashback, funziona sia per gli acquisti nei negozi fisici e sia per quelli online.

Entrando nella sezione Negozi dell’app, è possibile consultare l’elenco dei negozi affiliati, le condizioni per ricevere il cashback e la relativa percentuale di rimborso.

Le tipologie di cashback disponibile sono tre:

Classico : la percentuale di rimborso su ogni acquisto è tra il 10 e il 20% .

: la percentuale di rimborso su ogni acquisto è . Di primo acquisto : il cashback è limitato soltanto a una volta.

: il cashback è limitato soltanto a una volta. Incrementale: la percentuale di rimborso cresce dopo ogni pagamento.

Dunque, per festeggiare nel migliore dei modi la festa degli innamorati acquistando il regalo desiderato, basta scaricare Satispay per risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.