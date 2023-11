Accumula punti e ottieni premi con Amex Carta PAYBACK

Amex Carta PAYBACK è una carta di credito gratuita, flessibile e sicura che permette di risparmiare e vi premia ogni volta che la usate. È possibile richiederla in pochi minuti e offre una serie di interessanti vantaggi sugli acquisti.

Amex Carta PAYBACK: sconti e premi ogni volta che acquistate

Amex Carta PAYBACK permette di accumulare punti effettuando acquisti presso qualsiasi negozio fisico oppure online. I punti PAYBACK permettono di essere utilizzati per riscattare premi o altri vantaggi, tramite il programma fedeltà multipartner PAYBACK, a cui è possibile inscriversi gratuitamente.

Il programma include diversi partner presso cui poter ottenere punti, tra cui centri commerciali, fornitori di servizi e molto altro e permette di ottenere il doppio dei punti. Basta mostrare il codice a barre e il numero di carta fedeltà presenti sul retro della Carta al momento dell’acquisto. In questo modo, otterrete sia i punti del partner che quelli della carta.

I punti che accumulate con Amex Carta PAYBACK American Express possono essere trasformati in buoni sconto, premi, a seconda di ciò che preferite. Per riscattare un premio, è possibile consultare il catalogo direttamente dal sito ufficiale American Express o dall’app dedicata, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti, servizi, esperienze e viaggi. I punti sono validi anche per per pagare gli acquisti presso i partner del programma, richiedere una ricarica telefonica o una carta regalo.

Ovviamente, trattandosi di una carta di credito, è possibile beneficiare di tutti i vantaggi classici di questa tipologia di carte, ma gratuitamente! Si può scegliere se pagare a saldo o a rate, in base alle esigenze, o usufruire di una linea di credito personalizzata fino a 10.000€. In ogni momento, la carta assicura il massimo della sicurezza, come la protezione antifrode in caso di utilizzo non autorizzato, oltre a servizi aggiuntivi come una carta supplementare gratuita, e le offerte di American Express Experiences, che permettono di acquistare biglietti in prevendita e in vendita promozionale per eventi e spettacoli.

Per richiedere la carta, basta compilare il modulo online sul sito di American Express, inviare la documentazione richiesta e attendere l’esito della richiesta. La carta ha un requisito minimo di 11.000€ per quanto riguarda il reddito minimo. Una volta accettata la richiesta, la riceverete pochi giorni dopo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.