Coinbase: gestisci le tue criptovalute e visualizza la cronologia degli ordini

Quando si parla di Coinbase, ci si riferisce a una piattaforma molto conosciuta per acquistare, scambiare e conservare varie tipologie di criptovalute.

Per iniziare a investire in cripto con Coinbase, basta accedere a questa pagina e cliccare in alto a destra su “Registrazione” e, nella successiva pagina, su “Crea conto”.

La creazione del proprio conto comporta l’inserimento di nome, cognome, indirizzo email e una password possibilmente complessa.

Con il conto Coinbase si potrà tenere traccia in un unico posto l’acquisto e la vendita delle valute digitali più popolari, investire su di esse programmando nel tempo gli acquisti giornalieri, settimanali o mensili e, per una maggiore sicurezza, conservare i fondi all’interno di un caveau.

Criptovalute: la cronologia degli acquisti su Coinbase

Per visualizzare l’intera cronologia degli acquisti di criptovalute su Coinbase, è necessario scaricare un report sul dispositivo mobile.

Aprendo la scheda “Portafoglio” nell’app mobile, si potrà visualizzare il saldo, che è il riassunto di tutte le attività intraprese fino a un dato momento.

Ciò che si potrà osservare, però, è una panoramica totale del valore del conto. Se un utente vuole visualizzare la cronologia di acquisti di una valuta digitale in particolare, deve:

aprire l’app Coinbase;

accedere al conto;

all’interno della dashboard, sotto Watchlist, è presente la lista delle cripto da cui selezionare quella desiderata;

nella pagina successiva andare al portafoglio della cripto selezionata e scorrere verso il basso per visualizzare tutta la cronologia.

Per effettuare un particolare acquisto, toccare la scheda che aprirà un’altra pagina in cui sono elencati i dettagli dell’acquisto stesso.

All’interno si potrà vedere l’importo totale che è stato pagato, il prezzo per valuta, la commissione, le conferme, lo stato, la data dell’acquisto e tanto altro.

È possibile anche esportare la cronologia delle transazioni, ma soltanto su un browser web. Anche se si può fare da un dispositivo mobile, è più facile da un PC. Ecco come:

entrare in Coinbase dal PC;

entrare nel proprio profilo e selezionare rapporti;

cliccare sul pulsante “Genera rapporto”;

scegliere tra il rapporto in PDF e il rapporto CSV;

cliccare su “Genera rapporto nella nuova finestra”;

Infine, bisogna selezionare “Scarica” per scaricare il rapporto scelto.

