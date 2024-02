Acquista in tutta comodità con Viabuy: richiedi ora la carta!

Richiedi ora Viabuy! Un conto corrente collegato a una comoda prepagata MasterCard, che puoi ricaricare per le tue spese quotidiane. Richiedila in pochissimi minuti direttamente online, per gestirla facilmente da smartphone o da homebanking.

Viabuy: la prepagata MasterCard comoda e veloce

Viabuy è l’opzione ideale per coloro che preferiscono non portare contanti, mantenendo tutto sotto controllo grazie a un IBAN dedicato. Puoi usarla per i tuoi acquisti anche all’estero, sia online che nei negozi fisici. È emessa da un istituto di moneta elettronica regolamentato da regolamenti europei, con una garanzia di rimborso totale Zero Liability. I tuoi soldi sono quindi sempre al sicuro, anche grazie alla verifica SecureCode, con codice OTP spedito via SMS al numero associato, per ogni transazione in uscita.

Non è necessario avere un reddito specifico per richiedere la carta, la procedura non ha infatti requisiti di alcun tipo e puoi facilmente avviarla facendo clic su “Apri ora il to conto” nella pagina ufficiale. Tutto quello che dovrai fare è tenere a portata di mano i tuoi documenti e compilare i dati richiesti. Il costo iniziale d’apertura è di 89,80€, mentre il canone è di 19,90€ all’anno.

Con Viabuy hai a disposizione anche ulteriori servizi, come la possibilità di avere 3 carte aggiuntive che puoi fornire a un altro membro della famiglia per gli acquisti, o che puoi utilizzare per altre tipologie di acquisti. Le operazioni bancarie incluse ti danno la possibilità di emettere bonifici senza commissioni e ricaricare la carta anche da un altro conto.

L’applicazione, disponibile per smartphone Android o iOS, ti permette controllare il credito disponibile, le transazioni e di regolare i massimali delle carte, per quanto riguarda il tetto massimo di spesa e di prelievo agli ATM. Naturalmente puoi anche sospendere temporaneamente la carta quando vuoi e riabilitarla con un tocco.

Richiedi ora Viabuy e beneficia di tutti i suoi vantaggi!