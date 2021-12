Acquistare un NFT con eToro è semplice: ecco come

Il 2021 è stato senza dubbio l'anno degli NFT: asset digitali unici, accompagnati da un certificato di proprietà basato su blockchain. C'è chi li compra per collezionarli e chi invece come forma di investimento, con la prospettiva di rivenderli in futuro a prezzo superiore così da trarne profitto. In entrambi i casi, l'operazione è alla portata di tutti, anche dei meno esperti.

Come acquistare un NFT? Con eToro è tutto più semplice

Le piattaforme che gestiscono la compravendita dei Non-Fungible Token solitamente accettano come forma di pagamento le criptovalute, in particolare Ethereum. La prima cosa da fare è dunque disporre dell'ammontare necessario per poter far fronte alla spesa. Con eToro, hai la possibilità aprire il tuo conto in modo semplice, rapido e veloce, aggiungendo immediatamente ETH al portafoglio.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

A questo punto, non rimane che scaricare il crypto wallet MetaMask dal sito ufficiale che svolge il ruolo di intermediario per le transazioni con l'ecosistema decentralizzato degli NFT. È disponibile sotto forma di componente aggiuntiva per i browser Chrome e Firefox, su computer e smartphone. Non sono richieste complesse configurazioni né particolari competenze: è tutto a portata di click (o tap). Una volta completata la procedura, non bisogna far altro che trasferire i fondi al nuovo account.

Si è così pronti per scegliere il proprio Non-Fungible Token dal vasto catalogo di piattaforme come OpenSea, il più grande marketplace al mondo per questa tipologia di contenuti. Lo stesso vale per Rarible, SuperRare e altre realtà online che li propongono.

Quanto costa un NFT?

Il prezzo di un NFT varia in conseguenza a numerosi fattori, su tutti la notorietà del creatore che lo propone e la collezione di cui fa parte. L'investimento necessario per muovere un primo passo in questo affascinante mondo è davvero minimo: l'equivalente pari a pochi centesimi di dollari se si tratta di un'opera sconosciuta ai più, mentre per un item della serie Bored Ape Yacht Club si arriva a centinaia di migliaia di dollari.

Come detto, c'è chi acquista i Non-Fungible Token con la prospettiva di rivenderli poi a cifre superiori rispetto a quelle spese, intascando somme niente male: ad esempio, chi ha scelto tempo fa i ricercatissimi CryptoPunks si trova ora per le mani una fortuna da far fruttare.