Acquisti con Amex Carta PAYBACK: risparmia 100€ sul tuo prossimo shopping

Tutti noi vorremmo essere premiati per gli acquisti fatti. In effetti, ci sono diverse modalità per ottenere un ritorno delle spese, ma American Express ne ha studiato uno davvero unico: se richiedi entro il 19 febbraio 2024 la Carta PAYBACK e, entro 90 giorni, spendi almeno 250 euro, otterrai uno sconto di 100 euro direttamente in estratto conto.

Amex Carta PAYBACK: accumula punti e risparmia sui tuoi acquisti

Diciamo subito che la Carta PAYBACK è completamente gratuita. Inoltre è anche comoda, perché ti premia con punti PAYBACK ogni volta che la usi.

In pratica, ogni 2 euro che spendi, guadagni 1 Punto PAYBACK. Invece, se acquisti presso i partner del programma, i punti si raddoppiano. A cosa servono questi punti? Puoi convertirli in un coupon sconto per fare altre acquisti.

Amex Carta PAYBACK è una carta di credito a tutti gli effetti, quindi con i servizi classici e parecchi vantaggi. Puoi dilazionare i tuoi pagamenti, ottenere sia una carta supplementare che assicurazioni a protezione dei tuoi acquisti.

Gli interessi sulle somme utilizzate vengono calcolati con un TAN/TAEG del 12%/14,31%. Inoltre, sei libero di scegliere se pagare a saldo o a rate.

Siccome stiamo parlando di una carta American Express, viene accettata ovunque nel mondo, utilizzando una linea di credito personalizzata che arrivano fino a 10.000€.

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, i 100 euro di sconto sull’estratto conto li ottiene soltanto se spendi nei primi 3 mesi della carta almeno 250 euro. Devi, però, richiedere la carta di credito entro il 19 febbraio 2024.

Ti consigliamo di farlo oggi stesso, perché le richieste sono veramente tante e potrebbero volerci un po’ di giorni per la risposta positiva da parte della società statunitense.

I requisiti per evitare la bocciatura sono maggiore età, residenza in Italia, conto corrente del circuito SEPA e reddito annuo lordo di 11.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.