Acquisti con la Carta di Credito PAYBACK? Ottieni premi ogni volta

American Express Carta di Credito PAYBACK è la soluzione ideale per chi cerca una carta di credito che premia le spese quotidiane. Gratuita e senza canone annuale, questa carta permette di accumulare punti PAYBACK a ogni acquisto effettuato.

I punti accumulati permettono di avere premi e sconti presso una vasta rete di partner, tra cui supermercati, benzinai e librerie.

Acquistando con la carta accumulerai 1 punto per ogni 2 euro spesi, anche negli esercizi commerciali non partner.

Tuttavia, se gli acquisti vengono fatti dai partner PAYBACK, puoi accumulare il doppio dei punti utilizzando il codice a barre e il numero di carta fedeltà che si trovano dietro la tua carta. Con questa strategia raggiungerai facilmente la soglia di punti che ti occorre per la richiesta dei premi.

Carta di Credito PAYBACK: la soluzione per risparmiare mentre fai acquisti

La flessibilità della carta di credito ti permette di gestire i pagamenti in modo comodo, scegliendo tra pagamento con a rate o a saldo.

Inoltre, hai accesso a una linea di credito fino a 10.000 euro, ideale per gli acquisti più significativi. La presenza di una carta supplementare gratuita offre ulteriori opportunità di accumulare punti.

La Carta di Credito PAYBACK non si limita solo ai vantaggi finanziari. Offre anche protezione antifrode in caso di utilizzo illecito della carta e l’accesso a American Express Experiences, un programma che consente di acquistare in anteprima e in vendita promozionale i biglietti per eventi speciali.

Richiedere la carta è facile. Basta visitare la pagina ufficiale, cliccare su “Richiedi ora la Carta” e completare la procedura. Entro pochi giorni, riceverai la tua carta direttamente a casa.

Tieni presente che per ottenere la Carta PAYBACK devi dimostrare di possedere un reddito annuale lordo di almeno 11.000€ e un conto corrente classico. Con la Carta di Credito PAYBACK, ogni acquisto si trasforma in un’opportunità per ottenere premi e vantaggi esclusivi.

