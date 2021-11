Addio Cashback? Non con Tinaba (entro il 15 novembre)

Ebbene sì, il cashback è un capitolo chiuso. Tuttavia le opportunità sono sempre dietro l'angolo quando si riesce a coglierle al volo, sfruttando le opportunità che improvvisamente si aprono e che regalano autostrade ai consumatori più attenti. Opportunità come quella di Tinaba (iniziativa Banca Profilo), la quale ti mette a disposizione un nuovo cashback pari addirittura al 10%.

Con una sola app, insomma, puoi gestire il tuo denaro in una molteplicità di modi, potendo godere di un ritorno in cassa di 1 euro ogni 10: niente male in un momento nel quale il cashback di stato va in soffitta. Approfittarne è molto semplice: abbiamo cercato il regolamento specifico dell'iniziativa, così da assicurarci che non fosse soltanto una promo di facciata. Il risultato? L'opportunità è concreta, ma bisogna approfittarne entro e non oltre il 15 novembre. Ecco come.

Tinaba: cashback e altri vantaggi

Tinaba è un conto “gratuito, digitale e sicuro” che ti offre una carta circuito Mastercard, 24 prelievi gratuiti, ricarica gratuita, IBAN italiano, trasferimenti istantanei senza costi e nessun canone mensile né alcuna imposta di bollo. Sono questi dettagli fondamentali, perché ciò significa che si tratta di un conto nessun costo di gestione, da poter sfruttare per le proprie spese e di cui approfittare per mettersi in cassa quella che è la promessa del cashback.

Una volta attivato il conto Tinaba (entro il 15/11) avrai 30 giorni a disposizione per un bonus del 10% acquistando presso esercenti fisici e online. Le uniche accortezze da tenere in considerazione stanno nella necessità di agire subito, nell'uso del codice “TINABA10” in fase di iscrizione e nella capacità di approfittare dell'iniziativa concentrando gli acquisti natalizi sul nuovo conto. Il regolamento di questa e altre iniziative Tinaba è disponibile qui.

A prescindere dal cashback, resta la bontà di un conto estremamente facile da gestire: le opportunità che offre ed i costi nulli di gestione consentono di avere a disposizione una carta sempre alla portata, un'app sempre attiva per ogni evenienza ed un modo per gestire unitariamente i propri risparmi. Ottime le opinioni di chi già la sta usando: cashback o meno, resta un modo intelligente per gestire il denaro in digitale, senza vincoli e senza costi. Senza costi: niente male, come premessa.