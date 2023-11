Adolescente milionario in Bitcoin ed Ethereum: qual è il suo prossimo grande investimento?

Non c’è limite di età per quanto riguarda le storie di successo di chi ha scelto le migliori criptovalute in cui investire. È il caso dell’adolescente milionario londinese Youssof Altoukhi. Il giovane ha avuto la fortuna di vedere la corruzione dei sistemi finanziari centralizzati in giovane età, spingendolo verso le criptovalute.Ora ha messo gli occhi su un altro investimento che va contro lo status quo, promuovendo idee di decentralizzazione e ribellione.

La storia di Youssof Altoukhi

Altkoukhi fa parte di una generazione che è stata fortunatamente colpita da investimenti e imprenditorialità fin dalla prima adolescenza. A 13 anni Youssof aveva già iniziato a investire in Bitcoin e nei migliori altcoin come Ethereum dopo la corsa al rialzo del 2017, diventando alla fine un esperto.

Il 2018 ha visto l’aspirante milionario investire in varie valute digitali e persino acquistare diversi miner ASIC per fare mining di Bitcoin. Anche se non è chiaro quanto abbia guadagnato l’adolescente, Altoukhi è balzato agli onori della cronaca nel 2021 come uno dei più giovani milionari di criptovalute al mondo.

In quell’anno ha avuto i mezzi per lanciare la sua criptovaluta, Y Coin. Questo progetto rivoluzionario dà agli utenti la stessa governance e lo stesso potere di voto indipendentemente dalla loro quota. Attualmente Altkoukhi ha un notevole seguito su Instagram, TikTok e X/Twitter, ispirando una nuova generazione di cripto influencer.

È chiaro che i social media sono la chiave per gli adolescenti per rimanere rilevanti. È anche il canale in cui prospera la cultura dei meme. Altkoukhi è ben consapevole di questa premessa, e ha puntato sul nuovo Rebel Satoshi ($RBLZ).

RebelSatoshi sta dimostrando di essere la prossima grande novità tra le meme coin

Non solo le migliori criptovalute come Bitcoin ed Ethereum possono competere con la viralità dei meme token. Rebel Satoshi è una meme coin ispirata ai ribelli e sorprendentemente parallela alla storia di Altoukhi. Mentre la maggior parte dei suoi coetanei si concentrava sulla scuola, l’adolescente è andato contro le norme e si è dedicato presto alle criptovalute.

Questo spirito ribelle riecheggia in RebelSatoshi prendendo a modello personaggi come Satoshi Nakamoto e Guy Fawkes. Uno degli obiettivi del progetto è quello di raggiungere i 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato, un traguardo fattibile considerando la popolarità dei meme token.

La base di Rebel Satoshi è una community di persone che la pensano allo stesso modo e che si uniscono attraverso missioni interattive e la condivisione di meme nella Rebel Meme Hall of Fame. I membri conosceranno la storia di RebelSatoshi attraverso 9.999 personaggi unici a tema ribelle e oggetti da collezione come NFT. Il progetto lancerà questa collezione in due parti, ciascuna commerciabile in un marketplace. RebelSatoshi offre anche un’opportunità di reddito passivo mettendo in staking il suo token $RBLZ.

Fortunatamente, i milionari come Altoukhi non dovranno sborsare una fortuna per unirsi a Rebel Satoshi, dato che la prevendita è ancora in rapida evoluzione. Chiunque può partecipare possedendo $RBLZ a un prezzo accessibile di 0,010 $ nell’Early Bird Round, la prima delle cinque fasi di prevendita.

Tra non molto, Rebel Satoshi verrà lanciato, segnalando il primo di molti traguardi previsti. Si prevede che $RBLZ salirà a 0,013 $ nel 2° round, fatto che rappresenta un aumento del 30%. Inoltre, i primi acquirenti potranno ottenere un aumento del 150% delle loro partecipazioni, dato che il valore previsto per $RBLZ è di 0,025$.

