Agosto col botto: Credit Agricole regala fino a 200€ di buoni Amazon

Se stai cercando di aprire un nuovo conto corrente ad agosto, Crédit Agricole è l’opzione affidabile.

Questo conto è gratuito e offre una carta di debito Visa, che consente prelievi gratuiti ed è a canone zero per 24 mesi.

Sono inclusi anche i bonifici gratuiti. Per chi è già cliente di Crédit Agricole, c’è la possibilità di investire nel Conto Deposito, che vanta un tasso di interesse annuo lordo del 3,5% per un periodo di investimento di 12 mesi.

I nuovi clienti, invece, hanno la possibilità di ricevere un buono Amazon da 50 euro all’apertura del proprio conto con la possibilità di ottenere fino a 150 euro in ulteriori buoni Amazon in un secondo momento, per un totale di 200 euro.

Tanti buoni Amazon con Crédit Agricole ad agosto

Se apri il conto online di Crédit Agricole, avrai accesso a un pacchetto bancario completo. Questo conto comprende varie caratteristiche vantaggiose.

In primo luogo, non ci sono costi fissi (come il canone) e non è necessario soddisfare requisiti specifici. Inoltre, hai la possibilità di richiedere una carta di debito Visa, a canone zero per i primi 24 mesi (24 euro all’anno dopo la scadenza della promo).

I bonifici effettuati tramite le piattaforme digitali di Crédit Agricole sono gratuiti. Puoi anche richiedere un conto deposito, dopo l’apertura del conto corrente, che offre un tasso di interesse lordo del 3% per un investimento di 6 mesi o del 3,5% per un investimento di 12 mesi.

Crédit Agricole estende ai nuovi clienti la possibilità di ricevere buoni Amazon del valore fino a 200 euro, utilizzabili per acquisti sullo store online.

Un buono Amazon da 50 euro lo avrai all’apertura del conto. Se inizi a usare la carta di debito Visa entro 60 giorni dall’emissione, riceverai altri 100 euro di buoni Amazon.

Infine, un ulteriore buono Amazon di 50 euro lo avrai al momento della richiesta del conto deposito.

