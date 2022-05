Algorand, aumento del 15%: FIFA annuncia la partnership con il token

Anche il mondo del calcio è alla ricerca di nuove partnership dallo spazio blockchain. Ed è proprio per questo che la FIFA, organo di governo del calcio mondiale, ha annunciato di aver stretto un accordo con Algorand.

Da quanto si è appreso, si tratta di un’alleanza dalla duplice finalità. Da una parte una partnership di sponsorizzazione commerciale, mentre dall’altra di una partnership tecnica. Questa dichiarazione da parte della FIFA ha spinto la quotazione del token verso l’alto.

Infatti, Algorand ALGO è schizzato in un rally che ha portato la sua quotazione a un aumento di circa il 20%. Attualmente la criptovaluta è scambiata a 0,7285 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 4,94 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Dopo l’accordo con Crypto.com, la FIFA con grande entusiasmo ha annunciato la sua nuova partnership stretta con Algorand, che offrirà una soluzione di portafoglio ufficiale supportata da blockchain. In Europa e Nord America la piattaforma sarà quindi lo sponsor della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Ecco come ha presentato questa novità il presidente Gianni Infantino:

Siamo lieti di annunciare questa partnership con Algorand. La collaborazione è una chiara indicazione dell’impegno della FIFA nella ricerca continua di canali innovativi per una crescita sostenibile dei ricavi da reinvestire ulteriormente nel calcio, garantendo trasparenza ai nostri stakeholder e ai tifosi di tutto il mondo, un elemento chiave della nostra Vision per rendere il calcio veramente globale. Non vedo l’ora di una lunga e fruttuosa collaborazione con Algorand.

In altre parole, Algorand diventerà la piattaforma blockchain ufficiale di FIFA. Sarà sostenitore regionale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e sponsor ufficiale della Coppa del Mondo Femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023. Al presidente della FIFA si è aggiunto anche lo Chief Business Officer Romy Gay che ha dichiarato:

Questo annuncio è un momento emozionante per FIFA, quando entra ufficialmente nel mondo della blockchain e nelle opportunità che questo presenta in varie applicazioni. In FIFA, dobbiamo costantemente sforzarci di identificare ed esplorare i mezzi più all’avanguardia, sostenibili e trasparenti, per aumentare i ricavi per continuare a sostenere lo sviluppo del calcio globale. Algorand è chiaramente un partner innovativo e lungimirante che può aiutarci a raggiungere questi obiettivi.