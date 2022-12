Alla scoperta di SelfyShop di SelfyConto. Come funziona?

Chi ama lo shopping online, potrebbe prendere in considerazione la funzione SelfyShop di SelfyConto.

Perché proprio questa? Nonostante ci siano molte piattaforme online particolarmente fornite, è la soluzione più conveniente.

Quando si vuole acquistare un prodotto dal costo medio-alto, e la disponibilità economica è limitata, l’unico modo per farlo è richiedere un finanziamento e pagare a rate, con condizioni contrattuali non sempre convenienti.

Certo, si potrebbe optare per una carta di credito (chi la possiede, ovviamente), ma poi si andrebbero a pagare tassi d’interesse che, nella maggior parte dei casi, sono elevati.

Invece, con SelfyShop è diverso, poiché le condizioni sono molto più vantaggiose.

Come usufruire di SelfyShop di SelfyConto

SelfyShop è un servizio legato a SelfyConto di Banca Mediolanum. Quindi, si consegue che è necessario aprire un conto con la banca in questa pagina per poterlo utilizzare.

Poi, per farlo, basta accedere all’app della banca e consultare un catalogo esclusivo di prodotti e dilazionare il pagamento a TAN e TAEG zero.

Optando per questa soluzione di finanziamento tramite l’app, non sarà necessario anticipare la somma sull’acquisto, con i rimborsi a partire da 6 mesi.

A quanto deve ammontare il costo del prodotto? Tra i 1.500 e i 2.000 euro, con la spedizione che è gratuita.

Al di là di SelfyShop, il conto online offre delle funzionalità davvero interessanti. Si potrà ottenere una carta di debito gratuita con cui prelevare denaro presso gli ATM italiani e dell’Eurozona senza pagare commissioni.

Tramite l’app, poi, si possono inviare bonifici bancari ed effettuare ricariche telefoniche senza pagare nulla e in modo molto semplice. Sono previste anche formule assicurative integrate per chi viaggia e per gli animali domestici.

Tutto questo viene fatto in totale sicurezza, poiché Banca Mediolanum è una delle banche più solide in tutta Europa.

Quindi, aprire questo conto QUI non soltanto conviene per acquistare online a rate, ma anche per tutte le funzionalità che offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.