Allarme criptovalute: i governi vogliono controllare tutto

Non sono pochi coloro che pensano manchi davvero poco a che le criptovalute perderanno la loro caratteristica di essere completamente indipendenti e trasparenti. Infatti, diversi investitori famosi ritengono che ben presto i governi metteranno mano anche sul mercato crittografico.

Tra questi c’è Jim Rogers, co-fondatore di Quantum Fund, che recentemente si è espresso sul tema in un’intervista con Bloomberg. La sua idea è che i governi “vogliono regolamentare tutto“. Perciò, secondo lui, manca poco a che le criptovalute finiranno sotto il loro controllo:

Un’affermazione frutto di una lunga chiacchierata che Rogers ha regalato a Bloomberg. Si tratta di un vero e proprio Crypto Warning che ha sollevato la discussione di molti legati al settore crittografico.

Jim Rogers gives @mljamrisko his outlook on crypto, "If and when all of our money is on our computer – it's going to be government money," #BBGWealthAsia pic.twitter.com/U28xH9MEqU

— Bloomberg Crypto (@crypto) August 4, 2022