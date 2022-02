Amazon Prime: come ottenere 12 mesi con Hype

Amazon Prime è uno degli innumerevoli servizi offerti dal colosso dell’e-commerce Amazon. Che negli anni ha allargato sempre più le categorie dei prodotti offerti e i servizi appannaggio dei sempre più clienti.

Hype ha ben pensato di offrire 12 mesi gratuiti di Amazon Prime. Hype è un’altra realtà interessante, sebbene impegnata in un altro settore: quello della DeFi, offrendo la possibilità di gestire i propri risparmi in modo semplice e sicuro.

Vediamo meglio da vicino Hype e come ottenere 12 mesi gratuiti di Amazon Prime.

Servizi di Hype

Radar è uno dei servizi offerti da Hype. Tramite esso, sai sempre quello che spendi, in entrata e in uscita. L’app riconosce le tue spese e le organizza in automatico, senza che tu debba preoccuparti di nulla. Grazie a Radar puoi consultare saldi e movimenti dei tuoi conti online senza saltare da un’app all’altra. Puoi collegare a Radar anche le altre banche.

Hype offre un salvadanaio virtuale. Scegli l’importo che vuoi mettere da parte ed entro quale data. L’app risparmierà per te, facendoti trovare un bel gruzzoletto per il tuo prossimo acquisto.

Importante è anche la sicurezza offerta dal servizio: puoi infatti mettere in pausa la tua carta all’istante e riattivarla quando vuoi. I tuoi dati e le tue transazioni saranno così messe al sicuro.

Grazie alla collaborazione con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR, puoi aprire senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e gestirli direttamente dall’app.

Associata al tuo conto HYPE riceverai gratuitamente una carta Mastercard contactless. Utilizzala per i tuoi prelievi e pagamenti in tutto il mondo. Ti sarà garantita sempre la massima sicurezza; puoi infatti mettere in pausa la carta in qualsiasi momento direttamente dall’app.

Puoi ricevere fino al 10% di cashback dai tuoi acquisti online. Fai shopping tramite l’app e ottieni il rimborso previsto per i prodotti e i servizi che compri.

Ottieni tutto facilmente e velocemente: ottieni Conto e Carta in 5 minuti, completamente online. Riceverai la tua carta direttamente a casa. Disponibile per iOS, Android, Huawei Mobile Services e Desktop.

Amazon Prime cos’è

Conosciamo in sintesi il servizio Amazon Prime. Si tratta di un abbonamento annuale pagabile in rate mensili o in un’unica soluzione (risparmiando anche qualcosa), grazie alla quale si otterranno consegne più veloci e gratuite.

Inoltre, Amazon Prime offre tanti altri servizi inclusi, come la fruizione di film o serie tv (con Prime Video), la possibilità di ascoltare brani illimitati (Amazon Music), ecc.

Come ottenere Amazon Prime con Hype

Vediamo ora i passaggi da seguire per poter ottenere 12 mesi gratuiti di Amazon Prime con Hype.

Ti basterà registrarti con il codice promo AMAZON PRIME a HYPE Next e Premium. Esegui da questo link..

