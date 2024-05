Amazon Q, il chatbot AI per le aziende è ora disponibile

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato ufficialmente il lancio di Amazon Q, un assistente AI progettato per rivoluzionare il modo in cui le aziende e gli sviluppatori lavorano. Questo innovativo strumento, simile a ChatGPT di OpenAI, promette di aumentare la produttività e semplificare i flussi di lavoro grazie alle sue avanzate capacità.

Le potenzialità di Amazon Q

Amazon Q si presenta in tre diverse versioni, ognuna delle quali mira a soddisfare esigenze specifiche:

Amazon Q Developer: Dedicato agli sviluppatori, questo assistente si integra perfettamente nell’ambiente di sviluppo, generando codice in risposta a comandi in linguaggio naturale. Grazie alle sue capacità di pianificazione e ragionamento, Q Developer è in grado di gestire attività di codifica ripetitive, liberando tempo prezioso per gli sviluppatori. Amazon Q Business: Questa versione si concentra sull’analisi e l’elaborazione delle informazioni aziendali. Q Business raccoglie dati da diverse fonti all’interno dell’azienda e fornisce risposte in linguaggio naturale agli utenti, semplificando l’accesso a informazioni critiche e supportando la creazione di report e presentazioni. Amazon Q Apps: Un’estensione di Q Business, Q Apps consente di creare applicazioni AI personalizzate per automatizzare e ottimizzare specifici flussi di lavoro aziendali.

I vantaggi per le aziende

Secondo Andy Jassy, presidente e CEO di Amazon, le attività di codifica ripetitive occupano circa il 70% del tempo degli sviluppatori. Con Q, è possibile recuperare quel margine di manovra necessario per gestire altre funzioni critiche del loro ruolo. Inoltre, i primi clienti e partner di tutti i settori, come come British Telecom, Datadog, GitLab, GoDaddy e Toyota, stanno già utilizzando l’assistente per trasformare il modo in cui i loro dipendenti lavorano.

Swami Sivasubramanian, vicepresidente della divisione AI e dati di AWS, ha dichiarato che i dipendenti che utilizzano Q hanno riscontrato un aumento della produttività superiore all’80%. Questo risultato è destinato a crescere ulteriormente con l’introduzione di nuove funzionalità in futuro.

La sfida con Microsoft Copilot

Il lancio di Amazon Q rappresenta una sfida diretta a Microsoft Copilot, l’offerta concorrente che mira sia al mercato aziendale che a quello dei consumatori. Sarà interessante osservare come si evolverà la competizione tra questi due giganti tecnologici nel campo dell’intelligenza artificiale generativa applicata al mondo del lavoro.