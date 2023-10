American Express, 400 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta Oro

Carta Oro American Express rappresenta sicuramente la scelta più giusta da fare se sei alla ricerca di una carta di credito comoda nei pagamenti e con tanti vantaggi. Se stai leggendo questo articolo, probabilmente desideri avere una carta di credito perfetta e pensata per adattarsi a tutte le esigenze. Non a caso, con Carta Oro di American Express hai 400 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo €8.000 nei primi 12 mesi.

Approfittane subito perchè la promozione di cui stiamo parlando non è illumitata: American Express ha pensato di rendere disponibile questa offerta, solamente online, dal 6 ottobre al 23 novembre 2023.

Carta Oro American Express: i suoi vantaggi

Carta Oro American Express offre anche una serie di vantaggi esclusivi, tra cui:

Sconto annuale su Vivaticket: Risparmia €50 su eventi e spettacoli acquistati su Vivaticket.

Voucher Viaggi: Ogni anno, per te un voucher di €50 da utilizzare per prenotare voli, hotel e noleggio auto sul sito dedicato American Express.

Priority Pass: due ingressi gratuiti ogni anno per accedere a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo.

World Travel Assist: con Carta Oro hai una copertura fino a €3.000 per spese mediche all’estero.

American Express pone tra i suoi obiettivi anche la sicurezza, tenendo come punto di riferimento i suoi clienti. Grazie alla protezione antifrode sei al sicuro in caso di uso illecito della carta da parte di terzi, con predisposizione gratuita della carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento della stessa. In più, hai a disposizione la protezione d’acquisto con tutela per 90 giorni e fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato con Carta Oro.

Non perdere altro tempo, procedi subito con la richiesta della tua carta Oro di American Express e inizia subito ad usufruire dei suoi vantaggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.