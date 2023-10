American Express Carta Oro: 400€ di sconto per i tuoi acquisti

American Express Carta Oro è ottima per chi effettua tantissime spese in un anno. Se spendi almeno 8000€ nei primi 12 mesi dal rilascio della carta, potrai ottenere fino a 400€ di sconto.

La quota è gratuita e comprende una serie di servizi, come voucher per viaggi, punti sugli acquisti, assicurazioni e altro ancora.

Scopri i vantaggi della Carta Oro American Express

Per richiedere Carta Oro American Express entro il 23 novembre, ti basterà cliccare “Richiedila Ora” e seguire le istruzioni indicate.

Assicurati di fornire tutti i documenti necessari e il numero di IBAN del tuo conto da collegare per essere attivare subito la carta di credito.

Se spendi 8000€ nell’arco di dodici mesi dall’attivazione, riceverai uno sconto di 400€ che verrà scalato direttamente dal saldo della carta.

Carta Oro di American Express offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di accumulare punti sugli acquisti tramite il programma Club Membership Rewards, che possono essere utilizzati per richiedere sconti o premi dal catalogo interno.

Inoltre, la carta fornisce sconti su Vivaticket per concerti ed eventi, voucher viaggi per prenotare hotel, voli e noleggi auto, e l’accesso al Priority Pass per accedere a salotti VIP ovunque nel mondo.

In aggiunta, World Travel Assist offre una polizza fino a 3000€ di copertura per le spese mediche, 100€ in servizi extra presso gli hotel e American Express Offers, che permette di beneficiare di sconti e offerte senza dover inserire codici o voucher.

Gli acquisti effettuati con la Carta Oro di American Express sono sottoposti a una garanzia fino a 90 giorni contro rapine o danni alla merce acquistata.

La protezione contro l’utilizzo fraudolento della carta offre la sostituzione gratuita in caso di uso improprio. Il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le emergenze.

