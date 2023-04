American Express Oro, carta in metallo e un anno gratis: approfitta ora

La carta American Express Oro ha subito un restyling ed ora è disponibile in formato metallico. Questa versione aggiornata verrà automaticamente offerta a vecchi e nuovi clienti in Italia.

Questa è la carta perfetta per coloro che cercano di accumulare punti fedeltà. Questi punti possono essere trasformati in viaggi ed esperienze in tutto il mondo a un costo minimo o nullo.

La nuova carta in metallo non solo ha un aspetto elegante, ma include anche una fantastica offerta se sei un utente alle prime armi.

Puoi goderti un primo anno di abbonamento gratuito e i vantaggi delle frequenti offerte Amex. Entro la fine dell’anno, potresti persino ritrovarti con un saldo a credito.

Questa promozione è l’occasione perfetta per provare i vantaggi della carta. Come bonus, puoi anche ottenere un cashback di 400 euro se spendi 8.000 euro nel primo anno.

Usa semplicemente la carta per pagare le spese quotidiane come benzina, cinema e tasse universitarie.

Questo cashback è quasi sufficiente a coprire il costo della carta per i prossimi due anni.

American Express Oro: vantaggi e servizi

Per il primo anno, potrai usufruire di una quota gratuita seguita da un canone mensile di 20 euro. Tuttavia, l’uso quotidiano della carta ti consente l’azzeramento del canone.

Dopo aver attivato la carta, sei immediatamente iscritto al Membership Rewards Club.

Qui, ogni euro speso con la carta di credito ti fa guadagnare punti premio, che possono essere facilmente convertiti in una miriade di vantaggi tra cui biglietti aerei e prenotazioni alberghiere.

I vantaggi di questa carta sono numerosi e possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dall’uso quotidiano ai viaggi fino agli eventi speciali.

Inoltre, la carta offre una preziosa protezione contro frodi sugli acquisti. Quindi, puoi stare tranquillo sapendo che la tua carta è salvaguardata dall’uso non autorizzato.

Inoltre, puoi beneficiare della protezione fino a 90 giorni sugli acquisti fino a 2.600 euro. Per maggiori informazioni accedi al link sottostante:

Ti aspetta anche un lussuoso pacchetto di viaggio, completo dell’ambita tessera Priority Pass che ti garantisce l’ingresso gratuito a oltre 1.300 esclusive lounge aeroportuali in tutto il mondo.

