American Express: ottieni 400€ di sconto con Carta Oro

Carta Oro di American Express è la carta che vi regala fino a 400€ di sconto sugli acquisti a fronte di una spesa di 8000€ in 12 mesi. Si tratta di una promozione valida fino al 23 novembre di quest’anno, che offre una quota gratuita per il primo anno.

Carta Oro offre numerosi vantaggi. Trattandosi di una carta di credito di fascia alta è possibile pagare a rate e beneficiare di servizi come ticket, voucher, pass per salotti e assicurazioni.

American Express Carta Oro: tanti vantaggi in uno

American Express Carta Oro è gratis per il primo anno, mentre successivamente la quota diventa di 20€ al mese. Tra i benefici, è possibile avere fino a 50€ di ticket per eventi su Vivaticket, con sconti dedicati, 50€ per voucher viaggi prenotando hotel, voli e noleggi auto direttamente sulla sezione apposita del sito American Express, e 149€ per Priority Pass, con cui è anche possibile ottenere fino a 2 ingressi gratuiti annuali per salotti VIP in tutto il mondo.

Non mancano assicurazioni come la protezione sugli acquisti che include una tutela fino a 90 giorni e fino a 2500€ in caso di furto o danneggiamento di un bene acquistato con la Carta Oro, e World Traver Assist che copre invece fino a 3000€ le spese mediche all’estero.

American Express include vantaggi per la prenotazione degli hotel, che fornisce un credito di 100$ e un aggiornamento gratuito della camera, in base alla disponibilità. Sono anche disponibili sconti per i servizi di noleggio auto, come Hertz e Avis, mentre il programma Amex Offers consente di trovare l’offerta più adatta tramite la rete di partner, senza l’uso di voucher o codici.

La Carta Oro si può richiedere direttamente online, per essere collegata a qualsiasi conto corrente. Durante la registrazione, vi basta avere a portata di mano i documenti di identità richiesti e l’IBAN. Terminata la procedura, basterà attendere l’arrivo della carta per utilizzarla da subito.

