American Express PAYBACK ti dà 50€ di buoni sconto

Tutte le opportunità offerte dalla carta PAYBACK di American Express e, in più, fino a 50 euro di buoni sconto sugli acquisti per chi la richiede oggi. È questa la nuova promozione messa in campo dal gruppo statunitense. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Carta PAYBACK: la promo di American Express

Tra i vantaggi citiamo l’assenza di una quota annuale da versare, la fornitura gratuita di una carta supplementare, la protezione antifrode che mette al sicuro da utilizzi illeciti da parte di terzi e l’accesso in anteprima a prevendite esclusive per i concerti. A questo si aggiunge un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Si tratta di una carta dalla natura smart, che garantisce la piena integrazione con i dispositivi mobile e indossabili. Attraverso l’applicazione Amex, ad esempio, è in ogni momento possibile tenere sotto controllo ogni dettaglio, in tempo reale. I possessori di un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch sono in grado di effettuare acquisti in sicurezza, aggiungendola al wallet digitale e selezionandola all’atto del pagamento.

Ancora, aderendo all’iniziativa, si ha la possibilità di accumulare punti su tutte le spese effettuate (uno ogni 2 euro), da utilizzare poi presso la rete di partner o per richiedere i premi presenti nel catalogo dedicato: ci sono articoli per il tempo libero, gift card e prodotti per la casa. Il programma offre inoltre crediti per i rifornimenti di carburante presso le stazioni Esso e per la spesa nei supermercati della catena Carrefour.

La promozione relativa ai 50 euro di buoni sconto sugli acquisti rimarrà valida per un periodo limitato. Per approfittarne richiedi subito carta PAYBACK di American Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.