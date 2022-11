American Express + PAYBACK: come ottenere 50€ di sconto

PAYBACK è la carta di credito American Express riservata agli iscritti al programma fedeltà multipartner che prende il nome – appunto – di PAYBACK. Ciò permette di ottenere svariati vantaggi, tra cui diversi buoni sconto da utilizzare all’interno dei negozi di alcuni grandi marchi (italiani e non) oppure per riscattare ricchi premi presenti all’interno del catalogo.

Se richiedi carta di credito PAYBACK American Express entro il 27 dicembre, puoi ricevere 50 euro di sconto sui tuoi acquisti spendendo almeno 250 euro nei primi tre mesi dall’emissione. Se sei già cliente, puoi richiedere la carta a quota annuale azzerata.

Come funziona PAYBACK

Il primo passo per utilizzare al meglio i vantaggi del programma è, naturalmente, richiedere la carta. Per farlo dovrai essere in possesso di alcuni requisiti:

essere maggiorenne

iscritto al programma fedeltà PAYBACK

avere la residenza in Italia (o almeno un indirizzo di corrispondenza italiano)

essere titolare di un conto corrente bancario o postale in Italia

avere un reddito lordo annuo di almeno 11 mila euro

Accumulare punto con la carta di credito American Express PAYBACK è semplicissimo: ti basta fare acquisti e pagare con la carta. I punti vengono accreditati in automatico sul conto indicato al momento della richiesta. Ottieni 1 punto ogni 2 euro spesi, mentre se acquisti presso i partner del programma ottieni punti doppi.

Con i punti accumulati puoi richiedere i premi del catalogo PAYBACK oppure convertirli in buoni sconto, utilizzabili in diversi modi: per risparmiare sul rifornimento presso le stazioni di servizio Esso, sulla spesa da Carrefour oppure sui tuoi acquisti nei Mondadori Store o nei negozi GrandVision.

Tutti i vantaggi di American Express

Da non dimenticare che la carta di credito PAYBACK American Express è a tutti gli effetti una carta e come tale include una serie di vantaggi esclusivi:

Servizi online e mobile : puoi controllare online il tuo estratto conto e restare aggiornato sulle spese

: puoi controllare online il tuo estratto conto e restare aggiornato sulle spese Più flessibilità : puoi scegliere ogni mese se usufruire dell’opzione rateale o se pagare con una unica soluzione

: puoi scegliere ogni mese se usufruire dell’opzione rateale o se pagare con una unica soluzione Acquisti sicuri e veloci con Apple Pay

e veloci con Apple Pay American Express Invites per vivere esperienze indimenticabili acquistando, in prevendita esclusiva, i biglietti dei migliori concerti

per vivere esperienze indimenticabili acquistando, in prevendita esclusiva, i biglietti dei migliori concerti Protezione d’acquisto , una tutela per 90 giorni sugli acquisti fatti con carta (con alcune eccezioni) in caso di furto o danneggiamento

, una tutela per 90 giorni sugli acquisti fatti con carta (con alcune eccezioni) in caso di furto o danneggiamento Protezione in caso di uso illecito

in caso di uso illecito TAN/TAEG : 12%/14,31%

: 12%/14,31% Una carta supplementare inclusa per accumulare ancora più punti

Richiedere PAYBACK American Express è semplicissimo. E se diventi titolare entro il 27 dicembre, riceverai 50 euro di sconto sui tuoi acquisti spendendo almeno 250 euro nei primi 3 mesi dall’emissione.

Per avanzare la richiesta ti basterà collegarti a questo link e tenere a portata di mano: numero della carta fedeltà PAYBACK (non sei iscritto? Puoi farlo direttamente dalla stessa pagina), informazioni bancarie (IBAN, nome della Banca, anno di apertura conto), documento di identità in corso di validità, codice fiscale (oppure carta d’identità elettronica/tessera sanitaria). In pochi passaggi e con firma digitale non dovrai stampare nulla: basta una fotografia dal tuo smartphone per inviare tutti i documenti necessari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.