American Express, scegli la tua carta ideale tra Platino e Oro

American Express non ha certo bisogno di presentazioni, visto che opera nel mercato finanziario da oltre 100 anni.

Le sue carte sono usate da milioni di utenti in tutto il mondo, con la Carta Oro e la Carta Platino che la fanno da padrone.

Ma quale scegliere tra le due? La risposta è personale, poiché soltanto tu sai quali sono le tue esigenze specifiche.

In questo articolo possiamo soltanto mettere a confronto le due carte per facilitarti il compito di scegliere una delle due.

Carta Oro o Platino American Express: eccole a confronto

Partiamo da Carta Oro American Express. Innanzitutto è importante dire subito che puoi ottenere 400 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo 8.000 euro nei primi 12 mesi.

Questa offerta è però valida solo online dal 23 marzo al 3 maggio 2023 se richiedi la carta nella pagina ufficiale della promozione.

Inoltre, per un anno la quota è gratuita, la quale sarà poi di 20 euro al mese a partire dal secondo anno in poi.

Linea di credito iniziale è personalizzata e può arrivare fino a 15.000 euro. Inoltre avrai uno sconto annuale fino a 50 euro per i tuoi acquisti su Vivaticket e 50 euro di Voucher Viaggi.

A ciò si aggiungono due ingressi gratuiti ogni anno per accedere in oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo.

Invece, la Carta Platino ti consente di avere oltre 3.000 euro di benefici, tra cui 1.110 euro di assicurazione viaggi, 879 euro per i tuoi spostamenti, 740 euro di vantaggi in hotel e 300 euro di sconto su ristoranti in Italia e all’estero.

La quota annuale della carta è di 60 euro, che include 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari.

In regalo ogni anno 150 euro di voucher da utilizzare su americanexpress.it/viaggi per le tue gite fuori porta. Clicca qui sotto sé vuoi richiedere la Carta Platino:

Oppure nel link di seguito per la Carta Oro:

A te la scelta finale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.