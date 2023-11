Amex Carta Oro: 400€ di sconto se spendi 8000€ in 12 mesi

Ottieni subito 400€ di sconto richiedendo Amex Carta Oro online entro il 23 novembre 2023, effettuando una spesa di almeno 8000€ nei primi 12 mesi successivi all’attivazione. Con Carta Oro i vantaggi sono perenni: avete a disposizione ogni anno 50€ di voucher viaggi e biglietti per concerti, iscrizione al Priority Pass, assicurazioni per la copertura all’estero durante i viaggi, possibilità di accumulare punti e molto altro.

Amex Carta Oro: una carta di credito ricca di benefici

Amex Carta Oro vi regala il canone gratuito per il primo anno, che a partire dal secondo diventa di 20€ al mese. La carta, tra le sue principali caratteristiche, offre:

TAN/TAEG del 14%/24,19%

Linea di credito personalizzata fino a 15.000€

Possibilità di pagare tutto l’importo a saldo o con rate

Club Membership Rewards per accumulare punti su ogni euro speso

A ciò si aggiungono ogni anno 50€ di voucher viaggi per prenotare voli, hotel e noleggi auto direttamente dal sito di American Express, 50€ per l’acquisto di biglietti per concerti o eventi di vario tipo su Vivaticket e fino a 149€ per il Priority Pass, che fornisce due ingressi gratuiti all’anno presso oltre 1200 salotti VIP in tutto il mondo.

Non manca l’assicurazione World Travel Assist, che copre fino a 3000€ spese mediche all’estero, sconti esclusivi sui noleggi auto effettuati presso i partner (Avis o Hertz), la possibilità di ricevere ulteriori sconti e offerte con Amex Offers, senza l’uso di codici o voucher, nonché fino a 100$ per ottenere la camera migliore con The Hotel Collection, in base alla disponibilità dell’hotel.

Amex Carta Oro garantisce sempre il massimo livello di sicurezza. La protezione antifrode vi sostituisce gratuitamente la carta in caso di furto, smarrimento o utilizzo illecito, mentre i vostri acquisti sono tutelati fino a 90 giorni per 2500€ in caso di furto o danneggiamento del bene. L’assistenza clienti è sempre disponibile per qualsiasi richiesta, a tutte le ore e tutti i giorni dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.