Amex Carta Oro Business: richiedila ora per avere 500€ di sconto

Amex Carta Oro Business è la carta di credito che permette a imprenditori o professionisti di ottenere vantaggi esclusivi. Si tratta di uno strumento di pagamento flessibile e sicuro, che ti permette di gestire al meglio le tue spese professionali e di accedere a servizi a valore aggiunto per i tuoi viaggi ed eventi.

Amex Carta Oro Business: tutti i vantaggi

Amex Carta Oro Business ti da più tempo per pagare i tuoi acquisti aziendali, i servizi e i fornitori: hai fino a 51 giorni per farlo, senza oneri aggiuntivi. Puoi anche richiedere gratuitamente una Carta Oro Business supplementare e fino a 98 Carte Business supplementari per i tuoi collaboratori, fissando per ciascuna un limite massimo di spesa e monitorando le spese in modo semplice e trasparente dalla tua aera privata.

Puoi accumulare punti Membership Rewards con ogni euro speso, che potrai riscattare per richiedere sconti, viaggi o premi tramite il catalogo interno. In più, ogni anno riceverai un voucher viaggi da 80€ da utilizzare nella sezione viaggi del sito di American Express, dove potrai prenotare voli, soggiorni e noleggi auto con le migliori tariffe e condizioni. Se viaggi spesso per lavoro, puoi anche approfittare dell’iscrizione gratuita al programma Priority Pass, che ti dà accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo, con due ingressi gratuiti ogni anno.

Approfittando dell’offerta di lancio puoi inoltre ottenere uno sconto di 500€ su tutti i tuoi acquisti se spendi 25.000€ nei primi 12 mesi dall’emissione: ti basta richiedere la carta entro il 16 gennaio 2024 direttamente dal sito ufficiale, seguendo la procedura indicata, per riceverla subito dopo direttamente nell’indirizzo indicato. La quota annuale è gratuita il primo anno se richiedi Carta Oro Business online, dal secondo anno passa a 14,50€ al mese. I requisiti includono la residenza in Italia, essere una PMI o Partita IVA con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro costituita da almeno 12 mesi e avere un IBAN non associato a una carta prepagata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.