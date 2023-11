Amex Carta Oro: la carta di credito che ti regala 400€ di sconto

Amex Carta Oro è la carta di credito ideale per chi desidera essere tutelato quando si effettuano degli acquisti. Include infatti assicurazioni specifiche che coprono in caso di furto o danneggiamento del bene, oltre a diversi altri vantaggi che riguardano sconti esclusivi, voucher annuali per viaggi e concerti e molto altro.

L’attuale promozione consente inoltre di ottenere fino a 400€ di sconto, se la carta viene richiesta online entro il 23 novembre 2023 e si effettua una spesa di almeno 8000€ nei 12 mesi successivi all’attivazione.

Amex Carta Oro: i vantaggi principali

Amex Carta Oro è completamente gratuita il primo anno, se viene attivata online. Successivamente, la quota diventa di 20€ al mese. Oltre a un TAN/TAEG del 14%/24,19%, una linea di credito personalizzata fino a 15.000€ e la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate mensili, offre anche:

La possibilità di accumulare punti con il programma Club Membership Rewards. È possibile ottenere un punto per ogni euro speso, i punti accumulati possono essere riscattati per ottenere ulteriori sconti oppure dei premi dal catalogo di American Express.

50€ di voucher viaggi ogni anno, per la prenotazione di voli, hotel e noleggi auto direttamente dalla sezione del sito.

50€ ogni anno per l’acquisto di biglietti su Vivaticket, per concerti e altri tipi di eventi.

149€ per il Priority Pass, che garantisce due ingressi gratuiti all’anno a oltre 1200 salotti VIP di tutto il mondo.

A ciò si aggiunge l’assicurazione World Travel Assist che vi copre fino a 3000€ in caso di spese mediche all’estero. The Hotel Collection consente invece di aggiornare su disponibilità la propria camera, per ottenerne una migliore, con un credito di 100$. Con Amex Offers ricevere offerte e sconti direttamente da American Express, senza la necessità di usare codici o voucher. Noleggiando un’auto presso i partner (come Hertz o Avis), otterrete anche degli sconti esclusivi.

Con la protezione sugli acquisti di Amex Carta Oro, siete coperti fino a 2500€ in caso di furto o danneggiamento del bene. In caso di utilizzo illecito della carta, furto o smarrimento, questa vi verrà sostituita senza alcun costo aggiuntivo.

L’assistenza è infine raggiungibile a ogni ora e ogni giorno dell’anno, per qualsiasi evenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.