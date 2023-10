Amex Carta Oro: per voi 400€ di sconto con questa promozione

In cerca di una carta di credito completa di tutto? Amex Carta Oro può essere quella che fa per voi, con assicurazioni, voucher viaggi, possibilità di accumulare punti su ogni acquisto, sconti, offerte e molto altro.

La nuova promo permette di ottenere uno sconto di 400€ se viene effettuata una spesa totale di 8000€ entro i successivi 12 mesi dall’attivazione. L’offerta è valida per coloro che richiedono la carta entro il 6 novembre 2023. Ma scopriamola nei dettagli!

Amex Carta Oro: una carta di credito piena di vantaggi

Amex Carta Oro ha un canone gratuito per il primo anno, che successivamente passa a 20€ al mese. Con questa quota, è possibile beneficiare di TAN/TAEG del 14%/24,19%, una linea di credito personalizzata fino a 15.000€ e la possibilità di scegliere se pagare con il saldo o a rate tutti gli acquisti.

Ogni anno potete beneficiare di sconti di 50€ per quanto riguarda i biglietti da acquistare su Vivaticket, per eventi e concerti, insieme a ulteriori 50€ per voucher viaggi, sulla prenotazione di hotel, voli e noleggio auto direttamente dalla sezione dedicata sul sito di American Express. Con il Priority Pass avete infine 149€ per due ingressi gratuiti presso oltre 1.200 salotti VIP.

Amex Carta Oro include anche l’assicurazione World Travel Assistant, che fornisce copertura fino a 3000€ per spese mediche all’estero. Se decidete di noleggiare un’auto presso i partner (Hertz o Avis), potrete beneficiare di sconti sul prezzo. Il programma The Hotel Collection vi offre inoltre 100$ per aggiornare i comfort passando a una camera migliore, in base alla disponibilità. Amex Offers permette infine di beneficiare di sconti e offerte, senza l’utilizzo di codici o voucher.

Con Carta Oro, la sicurezza è sempre al massimo livello. La protezione antifrode vi protegge da un uso illecito della carta da parte di terzi, fornendovi gratuitamente una sostituzione in caso di furto o smarrimento. Con la protezione sugli acquisti avete una tutela di 90 giorni in caso di furto o danneggiamento del bene, mentre l’assistenza clienti è sempre disponibile 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, per qualsiasi necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.