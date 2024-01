Amex Carta Oro ti regala 250€ se spendi 3000€ nei primi 3 mesi

Amex Carta Oro è una delle carte di credito più conosciute di American Express per i suoi vantaggi che offre ai titolari. Ti consente infatti di avere sconti su viaggi, acquisti, assicurazioni e tanto altro.

La nuova promozione ti regala anche 250€ se effettui 3000€ di spesa nei 3 mesi successivi all’attivazione della carta.

Amex Carta Oro: richiedila adesso e ottieni uno sconto da 250€

Per beneficiare dell’offerta, devi attivare Amex Carta Oro entro il 22 febbraio 2024, nonché effettuare una spesa di almeno 3000€ nei primi 3 mesi. Lo sconto di 250€ ti verrà riconosciuto nel primo estratto conto utile o entro 8 settimane dall’ultima spesa contabilizzata.

Tra le caratteristiche principali, Carta Oro offre una quota annuale gratuita per il primo anno, che passa a 20€ al mese a partire dal secondo. Puoi scegliere se pagare i tuoi acquisti con saldo o a rate, insieme a una linea di credito personalizzata che può arrivare fino a €15.000.

Con l’iscrizione gratuita al Programma Priority Pass puoi avere accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo. Ottieni due ingressi gratuiti da utilizzare ogni anno quando viaggi. Inoltre, ogni anno riceverai un voucher viaggi di 50€ da utilizzare sulla sezione viaggi del sito di American Express e uno sconto annuale di 50€ per i tuoi acquisti su Vivaticket, la piattaforma dove puoi trovare biglietti per i tuoi eventi preferiti.

La Carta Oro ti offre anche l’iscrizione gratuita al programma The Hotel Collection. Se soggiorni presso una struttura partecipante al programma The Hotel Collection e prenoti dalla sezione viaggi del sito ufficiale di American Express, avrai diritto a un credito fino 100 dollari da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel come spa, ristorante, bar e molto altro ancora. Non mancano sconti esclusivi per il noleggio di auto in Italia presso i partner Hertz e Avis.

Puoi richiederla in poco tempo seguendo la procedura online dalla pagina ufficiale. Tieni a portata di mano i tuoi documenti di riconoscimento, insieme all’IBAN a cui vuoi collegare la carta. I requisiti richiedono un reddito annuale lordo minimo di almeno 25.000€.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.