Amex Carta Oro ti regala 400€ di sconto se la richiedi adesso

Amex Carta Oro è una carta di credito che offre una serie di vantaggi esclusivi per i suoi titolari. Richiedendola entro il 23 novembre 2023, è possibile ottenere uno sconto di 400€ di sconto sugli acquisti, se entro i successivi 12 mesi dall’attivazione viene effettuata una spesa di almeno 8000€.

Amex Carta Oro: tutti i vantaggi della carta di credito

Amex Carta Oro ha una quota annuale gratuita per il primo anno. Dal secondo anno, la quota passa a 20€ al mese. Ha un TAN/TAEG del 14/24,19%, una linea di credito personalizzata fino a €15.000 e permette di scegliere se pagare a saldo o a rate. Può essere richiesta da tutti i residenti in Italia con un reddito annuale lordo di almeno 25.000€.

Tra i principali vantaggi della carta c’è l’iscrizione gratuita al livello standard del programma Priority Pass. Questo programma permette di accedere a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo. Oltre a ciò, American Express offre anche due ingressi gratuiti ogni anno, sia per voi che un vostro accompagnatore.

Ogni anno riceverete un voucher viaggi di 50€ da utilizzare sulla sezione dedicata di American Express per prenotare voli, hotel o noleggiare auto. Avrete inoltre uno sconto annuale di 50€ per gli acquisti su Vivaticket riguardo eventi come i concerti.

Se soggiornate con Amex Carta Oro presso un alloggio partecipante al programma The Hotel Collection, prenotando tramite la sezione americanexpress.it/viaggi, avrete diritto a un credito fino a 100$ da utilizzare per i servizi accessori dell’hotel come spa, ristorante, bar e molto altro ancora, oltre a un aggiornamento gratuito della camera al check-in, su disponibilità. Noleggiando un’auto presso i partner di American Express, come Hertz o Avis, potrete ottenere degli sconti esclusivi.

Ovunque vi troviate, potrete beneficiare di uno elevato standard di sicurezza garantito da American Express, grazie alla protezione antifrode, con cui poter sostituire la carta in caso di furto o utilizzo illecito, e la protezione sugli acquisti, che tutela tutte le spese fino a un massimo di 2.600€ e per 90 giorni nel caso il bene sia stato danneggiato o rubato. L’assistenza clienti è sempre disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per qualsiasi tipologia di necessità o richiesta.

