Amex Carta Oro ti regala uno sconto di 200€ sui tuoi acquisti

Amex Carta Oro è una carta di credito che ti offre vantaggi esclusivi, flessibilità di pagamento e una linea di credito personalizzata. È perfetta se cerchi un prodotto che ti dia diversi vantaggi suoi tuoi acquisti, come ad esempio la possibilità di accumulare punti da riscattare per ottenere sconti e premi.

Se inoltre la richiedi online entro il 16 gennaio 2024, America Express ti regala 200€ di sconto a fronte di una spesa di 2000€ nei 3 mesi successivi all’attivazione.

Amex Carta Oro: la carta che ti premia

Amex Carta Oro è una carta di credito a saldo o a rate, che ti permette di scegliere come pagare più comodamente i tuoi acquisti. Puoi pagare tutto a fine mese, senza interessi, oppure dilazionare il rimborso in comode rate mensili, con un TAN del 14% e un TAEG del 24,19%.

La carta ha una quota annuale di 240 euro, che però il primo anno è gratuita. Tra i principali vantaggi, Carta Oro consente di accumulare punti tramite il programma Club Membership Rewards, che consente di accumulare 1 punto per ogni euro speso, da poter riscattare per ottenere sconti o premi dal catalogo interno di American Express.

Oltre a ciò, puoi accedere a un mondo di servizi e opportunità, sia per i tuoi viaggi che per il tuo tempo libero. Ecco alcuni dei benefici che ti aspettano:

Priority Pass : iscrizione gratuita al programma che ti dà accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo, con due ingressi gratuiti ogni anno per te o per te e un tuo accompagnatore

: iscrizione gratuita al programma che ti dà accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo, con due ingressi gratuiti ogni anno per te o per te e un tuo accompagnatore The Hotel Collection : se prenoti il tuo soggiorno presso una struttura partecipante al programma tramite la sezione viaggi del sito di American Express, puoi usufruire di un credito fino a 100 dollari da spendere per i servizi accessori dell’hotel, come spa, ristorante, bar e altro, oltre a poter richiedere una camera migliore al check-in, su disponibilità.

: se prenoti il tuo soggiorno presso una struttura partecipante al programma tramite la sezione viaggi del sito di American Express, puoi usufruire di un credito fino a 100 dollari da spendere per i servizi accessori dell’hotel, come spa, ristorante, bar e altro, oltre a poter richiedere una camera migliore al check-in, su disponibilità. Noleggi auto : sconti esclusivi se noleggi presso i partner (Hertz o Avis).

: sconti esclusivi se noleggi presso i partner (Hertz o Avis). Voucher viaggi : ogni anno, un voucher di 50 euro da utilizzare sulla sezione viaggi del sito American Exrepss per prenotare voli, hotel, pacchetti vacanza e altro.

: ogni anno, un voucher di 50 euro da utilizzare sulla sezione viaggi del sito American Exrepss per prenotare voli, hotel, pacchetti vacanza e altro. Vivaticket : uno sconto annuale di 50 euro per i tuoi acquisti su Vivaticket, il portale che ti permette di acquistare online i biglietti per i tuoi eventi preferiti, come concerti e spettacoli .

: uno sconto annuale di 50 euro per i tuoi acquisti su Vivaticket, il portale che ti permette di acquistare online i biglietti per i tuoi eventi preferiti, come concerti e spettacoli . S ervizio Clienti 24/7 : un team di esperti sempre a tua disposizione, per assisterti in ogni momento e risolvere qualsiasi problema o richiesta riguardante la tua carta.

: un team di esperti sempre a tua disposizione, per assisterti in ogni momento e risolvere qualsiasi problema o richiesta riguardante la tua carta. Protezione: Amex Carta Oro ti offre una serie di coperture assicurative per gli acquisti e la stessa carta, tra cui la protezione contro il furto, lo smarrimento o il danneggiamento della carta, e la protezione sugli acquisti, che tutela i beni fino a 90 giorni e fino a 2.600€, in caso di furto o danneggiamento.

Per richiederla non devi far altro che recarti nella pagina ufficiale e fare clic su “Richiedila Ora”, seguendo tutte le procedure indicate.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.